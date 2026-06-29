На Волге перевернулась лодка с детьми

В субботу, 27 июня, в Новокуйбышевске случилось происшествие на воде, сообщает управление МЧС по Самарской области.

Неподалеку от поселка Гранный на Волге опрокинулись моторная лодка, на борту которой было четыре человека, в том числе двое детей. А также перевернулась байдарка с тремя пассажирами.

Сотрудники поисково‑спасательной службы Самарской области оперативно доставили всех людей на берег, никто не пострадал.