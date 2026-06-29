В Самарской таможне уволили начальника отдела из-за нарушения антикоррупционного закона

Начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля Орского таможенного поста Самарской таможни Евгения Лупанова уволили из-за нарушения закона. Соответствующая информация уже официально опубликована в реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия.
Согласно реестру, причиной увольнения Лупанова стали части 1 и 2 статьи 11 ФЗ "О противодействии коррупции". В этих статьях идет речь о том, что сотрудник из определенного перечня работников ведомств обязан уведомить о конфликте интересов или возможности возникновения такого конфликта, как только ему станет об этом известно.
Интересно, что, согласно открытым источникам, Лупанова в 2016 г., когда он был еще в должности главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 3 Орского таможенного поста, награждал благодарностью губернатор Оренбургской области.
Конфликт интересов нередко является причиной увольнения служащих. Например, в такой же связи недавно уволили чиновника ДУИ Самары Рашида Галимова.
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Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
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