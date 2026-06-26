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Суды Происшествия

Бухгалтер из чапаевской школы осуждена за липовые доплаты

ЧАПАЕВСК. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Бухгалтер школы в Чапаевске получила 3 года колонии за мошенничество с выводом бюджетных средств. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Самарской области.

По данным суда, в период 2019–2022 годов женщина организовала незаконные выплаты путем изготовления фиктивных приказов об установлении доплат себе, сотрудникам бухгалтерии (которые не знали о схеме) и своей родственнице — якобы за работу по сохранению здоровья учащихся.

"Реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное изъятие денежных средств Министерства образования Самарской области, путем обмана она утвердила подготовленные приказы подписью директора общеобразовательного учреждения и, используя логин и пароль для доступа к программе "Сбербанк Бизнес Онлайн" через удаленное рабочее место, подготовила и направила платежные поручения в Управление казначейства по Самарской области для последующего направления в ПАО "Сбербанк" в целях осуществления выплаты", — указывается в судебных материалах.

В итоге общая сумма ущерба, причиненного Министерству образования Самарской области, составила 1 090 175,59 рублей.

Сама гражданка вину не признала. По ее словам, она действовала в рамках должностных обязанностей и по распоряжениям директора.

Суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Гражданский иск удовлетворен частично. Приговор в законную силу не вступил.

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