Рано утром в субботу, 27 июня, в Самарской области объявлена ракетная опасность. Соответствующий пост губернатора Вячеслава Федорищева в Мах опубликован в 4:35.

"Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам. Если Вы находитесь на улице или в транспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место. Тел. 112", - указывается в сообщении.