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Происшествия

В Ульяновске разыскивают жителя Самары, чья лодка перевернулась на Волге во время грозы

УЛЬЯНОВСК. 10 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 8 августа, на р. Волга в районе Президентского моста Ульяновска перевернулось и затонуло маломерное судно, сообщает Центральное МСУТ СК России.

Фото: Александра Ламзина

По данным ведомства, управлял судном 38-летний житель Самары. На борту также находилась женщина 39 лет. Из-за резкого ухудшения погоды лодка перевернулась и люди оказались в воде. Женщине удалось добраться до берега, а мужчина, предварительно, утонул, поскольку был без спасательного жилета.

Центральным МСУТ СК России организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном).

Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, в ходе которых выясняются причины и обстоятельства происшествия, ведутся поиски мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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