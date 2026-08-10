В Ульяновске разыскивают жителя Самары, чья лодка перевернулась на Волге во время грозы

В субботу, 8 августа, на р. Волга в районе Президентского моста Ульяновска перевернулось и затонуло маломерное судно, сообщает Центральное МСУТ СК России.

По данным ведомства, управлял судном 38-летний житель Самары. На борту также находилась женщина 39 лет. Из-за резкого ухудшения погоды лодка перевернулась и люди оказались в воде. Женщине удалось добраться до берега, а мужчина, предварительно, утонул, поскольку был без спасательного жилета.

Центральным МСУТ СК России организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном).

Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, в ходе которых выясняются причины и обстоятельства происшествия, ведутся поиски мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.