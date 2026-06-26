Экс-министру транспорта Самарской области смягчили приговор

Шестой кассационный суд сократил наказание бывшему министру транспорта Самарской области Ивану Пивкину с пяти до трех лет лишения свободы.

Также ему запрещено занимать определенные должности в течение одного года и десяти дней.

Напомним, сначала Пивкина обвиняли в превышении полномочий. Представитель потерпевшего, гендиректор ПАО "Дорисс" (Чебоксары) Люция Сафина рассказала, что в 2024 г. предприятие, которым она руководит, выиграло госконтракт на строительство дороги Самара — Новокуйбышевск стоимостью 1,2 млрд рублей. Но из-за вмешательства Пивкина предприятие осталось с упущенной прибылью в 30 млн рублей. По мнению женщины, Пивкин "перекрыл кислород" чувашской фирме в интересах "своих" компаний: запретил местным владельцам земель сдавать им в аренду участок для установки мобильного завода по изготовлению асфальтобетонной смеси, а также продавать им эту смесь. Тогда ПАО было вынуждено отдать долю контракта компаниям "Амонд" и "Самарадортранссигнал".

Сам Пивкин вины не признавал. Суд Октябрьского района Самары признал его виновным по ч. 1 ст. 169 УК РФ ("Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности") и приговорил к штрафу 480 тыс. рублей. Кроме того, ему на три года запретили занимать определенные должности.

При этом Пивкина освободили от уплаты штрафа и сразу отпустили из-под стражи. Приговор был обжалован сторонами в апелляционной инстанции. Там действия экс-министра переквалифицировали на п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное из личной заинтересованности") и назначили пять лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности. Пивкина взяли под стражу в зале суда.

Далее адвокаты обжаловали решение в кассационной инстанции.