Суд обязал власти обеспечить жильем погорельца из Самары

По жалобе жительницы города прокуратура проверила состояние дома № 169 на ул. Авроры и установила, что последствия пожара сделали его конструктив небезопасным, сообщает надзорное ведомство.
Постановлением администрации Самары дом признан аварийным и подлежащим сносу, жить в нем было опасно из‑за угрозы обрушения.
Прокурор в интересах заявительницы обратился в суд с заявлением о предоставлении ей жилого помещения по договору социального найма во внеочередном порядке. Суд удовлетворил иск прокурора. Однако с судебным постановлением не согласился ответчик и обжаловал его в апелляционном порядке.
В суде вышестоящей инстанции прокурор предоставил мотивированные возражения, на основании которых коллегия пришла к выводу о несостоятельности доводов апелляционной жалобы и отклонила ее, оставив решение суда первой инстанции без изменения.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???