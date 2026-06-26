Суд обязал власти обеспечить жильем погорельца из Самары

По жалобе жительницы города прокуратура проверила состояние дома № 169 на ул. Авроры и установила, что последствия пожара сделали его конструктив небезопасным, сообщает надзорное ведомство.

Постановлением администрации Самары дом признан аварийным и подлежащим сносу, жить в нем было опасно из‑за угрозы обрушения.

Прокурор в интересах заявительницы обратился в суд с заявлением о предоставлении ей жилого помещения по договору социального найма во внеочередном порядке. Суд удовлетворил иск прокурора. Однако с судебным постановлением не согласился ответчик и обжаловал его в апелляционном порядке.

В суде вышестоящей инстанции прокурор предоставил мотивированные возражения, на основании которых коллегия пришла к выводу о несостоятельности доводов апелляционной жалобы и отклонила ее, оставив решение суда первой инстанции без изменения.