В понедельник, 29 июня, в 19:15 в Самарской области объявлена ракетная опасность. Сообщение появилось в канале РСЧС Самарской области.

"Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам. Если Вы находитесь на улице или в транспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место", — говорится в сообщении.

Движение наземного общественного транспорта приостановлено. Метро работает, вход в метро для укрытия свободный.

"На территории Самарской области введён режим "КОВЕР". Закрыто воздушное пространство на всех высотах в районе аэропорта Курумоч", - написал в своем канале губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.