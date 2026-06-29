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Включение СК "Волжский град" Натальчука в "черный список" обжалуют в кассации

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Арбитражный суд Поволжского округа подана кассационная жалоба на включение стройкомпании "Волжский град" Сергея Натальчука в реестр недобросовестных поставщиков. Компания вызвала нарекания ряда надзорных органов и областных властей уже не по одному объекту.

Изначально "Волжский град" обратил на себя внимание из-за контракта на ремонт школы. "Департамент градостроительства г. о. Самара обратился в Арбитражный суд Самарской области с заявлением. Депград просит признать незаконным решение комиссии управления Федеральной антимонопольной службы по Самарской области от 28.05.2025 по обращению департамента градостроительства о включении сведений об АО СК "Волжский град" в реестр недобросовестных поставщиков в связи с уклонением лица от заключения контракта по итогам конкурса по объекту закупки "Капремонт здания МБОУ Школа № 8 г. о. Самара. Начальная цена контракта была 355 123 165,86 руб.", — указано в судебных материалах.

Департамент требовал включить компанию в "черный список", антимонопольщики отказывали. Суд также указал, что если не включить компанию в "черный список", то дальше она может снова участвовать в закупках и это приведет к неэффективному использованию бюджетных средств. Действия УФАС признали незаконными.

Далее Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрел жалобу СК "Волжский град" на решение первого суда. Представители стройкомпании утверждали, якобы наложенное на них наказание "будет носить излишне карательный характер". Апелляционная инстанция оставила решение первого суда в силе.

Теперь "Волжский град" обратился в кассационную инстанцию. Рассмотрение жалобы назначили на 20 августа. Саму компанию уже включили в реестр недобросовестных поставщиков.

Пока эта строительная компания доказывала, что вносится в "черный список" незаслуженно, возник новый скандал. В период строительства дома-интерната для престарелых Госстройнадзор выявил отставание от графика и нарушения технологии: отсутствие железобетонных стен, недостаточно прочные перекрытия и т. д. Компании выдали предписание для устранения нарушений, но они не были исправлены. Управление капстроительства в феврале 2026 г. было вынуждено расторгнуть контракт. В правительстве рассчитывают вернуть в казну 405,673 млн рублей. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев считает, что, по сути, сейчас этот объект — памятник коррупции и бестолкового отношения к ресурсам.

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