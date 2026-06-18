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Суды Происшествия

Экс‑руководителю банка "Спутник" и его соучастнице апелляционная инстанция подтвердила приговор

МОСКВА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 17 июня, Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу и оставил без изменения приговор в отношении бывшего президента КБ "Спутник" Павла Никитина и кассира‑операциониста Натальи Седовой.

В ноябре 2025 г. фигуранты были признаны виновными в хищении денежных средств со счетов вкладчиков банка по уголовному делу, возбужденному по заявлениям государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов".

Суд назначил Павлу Никитину 4 года лишения свободы условно, а Наталье Седовой 3 года условно.

Приговор вступил в законную силу.

Имущественный вред, причиненный преступлением, полностью возмещен.

Напомним, в 2021 г. Банк России отозвал у КБ «Спутник» лицензию на осуществление банковских операций. Причиной стали выявление крупной недостачи наличных денежных средств, а также полная утрата капитала кредитной организацией и участие в сомнительных валютно‑обменных операциях.

Банк "Спутник" был создан в 1990 году. Зарегистрирован в Самаре на ул. Агибалова, 48. По данным ИАС Seldon.Basis, доля более чем в 59% подконтрольна 46 гражданам РФ, еще почти 20% - двум гражданам Латвии. Также среди учредителей - ряд юрлиц. Председатель правления банка - Владислав Головин. Уставный капитал - 125 млн рублей.

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