Экс‑руководителю банка "Спутник" и его соучастнице апелляционная инстанция подтвердила приговор

В среду, 17 июня, Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу и оставил без изменения приговор в отношении бывшего президента КБ "Спутник" Павла Никитина и кассира‑операциониста Натальи Седовой.

В ноябре 2025 г. фигуранты были признаны виновными в хищении денежных средств со счетов вкладчиков банка по уголовному делу, возбужденному по заявлениям государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов".

Суд назначил Павлу Никитину 4 года лишения свободы условно, а Наталье Седовой 3 года условно.

Приговор вступил в законную силу.

Имущественный вред, причиненный преступлением, полностью возмещен.

Напомним, в 2021 г. Банк России отозвал у КБ «Спутник» лицензию на осуществление банковских операций. Причиной стали выявление крупной недостачи наличных денежных средств, а также полная утрата капитала кредитной организацией и участие в сомнительных валютно‑обменных операциях.