"Ростелеком" построил оптическую сеть в Ивашевке и Приволжье Самарской области

"Ростелеком" завершил строительство оптической сети в селах Ивашевка и Приволжье, а также в садоводческих товариществах "Чайка" и "Речные Просторы" Самарской области. Провайдер проложил 12 километров линий связи и обеспечил доступом к скоростному интернету 420 семей.

Специалисты компании использовали технологию GPON (Gigabit Passive Optical Network — гигабитная пассивная оптическая сеть), при которой оптический кабель заводится в дом абонента. Созданная инфраструктура обеспечивает устойчивое соединение, стабильную работу цифровых сервисов и высокую скорость передачи данных.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Свыше 80 процентов населенных пунктов Самарской области уже охвачено современными линиями связи "Ростелекома". Только за последние три года мы провели оптику в 80 поселках и деревнях и продолжаем расширять и модернизировать телеком-инфраструктуру, чтобы цифровой комфорт не зависел от близости к областной столице".

"Ростелеком" предлагает своим клиентам пакетные предложения в составе интернета на скорости до 700 Мбит/с, телевидения и мобильной связи. Например, в тариф "Технологии выгоды" входит неограниченный трафик, более 200 телеканалов в сервисе "Интерактивное ТВ", а также свыше 27 тысяч фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатре Wink. Для обеспечения безопасности домов и частной территории сельчанам также доступны сервисы "Видеонаблюдение" и "Умный дом". Десятки семей в Ивашевке, Приволжья и садоводческих товариществах уже стали абонентами провайдера.

Аркадий Федотов, владелец участка в СНТ "Чайка":

"Любим семьей приезжать в свой дачный домик, но здесь не было никакой связи, мобильная толком не работала. Когда узнали, что "Ростелеком" начал строить оптику, сразу подали заявку на подключение услуги. Скорость в 100 Мбит/с стабильная. Мы очень довольны!"

Получить дополнительную информацию и оставить заявку на подключение сервисов можно на сайте "Ростелекома" или по бесплатному телефону 8 800 100 08 00.