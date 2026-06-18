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"Ростелеком" построил оптическую сеть в Ивашевке и Приволжье Самарской области

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" завершил строительство оптической сети в селах Ивашевка и Приволжье, а также в садоводческих товариществах "Чайка" и "Речные Просторы" Самарской области. Провайдер проложил 12 километров линий связи и обеспечил доступом к скоростному интернету 420 семей.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Специалисты компании использовали технологию GPON (Gigabit Passive Optical Network — гигабитная пассивная оптическая сеть), при которой оптический кабель заводится в дом абонента. Созданная инфраструктура обеспечивает устойчивое соединение, стабильную работу цифровых сервисов и высокую скорость передачи данных.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Свыше 80 процентов населенных пунктов Самарской области уже охвачено современными линиями связи "Ростелекома". Только за последние три года мы провели оптику в 80 поселках и деревнях и продолжаем расширять и модернизировать телеком-инфраструктуру, чтобы цифровой комфорт не зависел от близости к областной столице".

"Ростелеком" предлагает своим клиентам пакетные предложения в составе интернета на скорости до 700 Мбит/с, телевидения и мобильной связи. Например, в тариф "Технологии выгоды" входит неограниченный трафик, более 200 телеканалов в сервисе "Интерактивное ТВ", а также свыше 27 тысяч фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатре Wink. Для обеспечения безопасности домов и частной территории сельчанам также доступны сервисы "Видеонаблюдение" и "Умный дом". Десятки семей в Ивашевке, Приволжья и садоводческих товариществах уже стали абонентами провайдера.

Аркадий Федотов, владелец участка в СНТ "Чайка":

"Любим семьей приезжать в свой дачный домик, но здесь не было никакой связи, мобильная толком не работала. Когда узнали, что "Ростелеком" начал строить оптику, сразу подали заявку на подключение услуги. Скорость в 100 Мбит/с стабильная. Мы очень довольны!"

Получить дополнительную информацию и оставить заявку на подключение сервисов можно на сайте "Ростелекома" или по бесплатному телефону 8 800 100 08 00.

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Последние комментарии

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

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Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

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