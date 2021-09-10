Центробанк ввел временную администрацию в самарском банке "Спутник"

С пятницы, 10 сентября, на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" Центробанком РФ возложены функции временной администрации по управлению Коммерческим банком "Спутник" (рег. № 1071, г. Самара) сроком на шесть месяцев.
По величине активов кредитная организация занимает 292 место в банковской системе Российской Федерации.
Банк России принял такое решение в связи с тем, что КБ "Спутник" нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных видов операций .Также занижал величину кредитного риска и завышал стоимость активов в отчетности, надлежащая оценка выявила снижение капитала кредитной организации до уровня ниже размера, предусмотренного для банков с базовой лицензией, что свидетельствует о наличии признаков неустойчивого финансового положения;
вовлечен в проведение сомнительных валютно-обменных операций.
Указанное в совокупности с отсутствием со стороны собственников и менеджмента кредитной организации действенных мер по стабилизации финансового положения банка, а также признание Банком России финансовой устойчивости банка по группе показателей качества управления неудовлетворительной, обусловило наличие в деятельности "Спутника" реальной угрозы интересам кредиторов (вкладчиков).
На период деятельности временной администрации полномочия акционеров КБ "Спутник" (ПАО), связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления приостановлены.
Последние комментарии
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.