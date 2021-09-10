Центробанк ввел временную администрацию в самарском банке "Спутник"

С пятницы, 10 сентября, на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" Центробанком РФ возложены функции временной администрации по управлению Коммерческим банком "Спутник" (рег. № 1071, г. Самара) сроком на шесть месяцев.

По величине активов кредитная организация занимает 292 место в банковской системе Российской Федерации.

Банк России принял такое решение в связи с тем, что КБ "Спутник" нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных видов операций .Также занижал величину кредитного риска и завышал стоимость активов в отчетности, надлежащая оценка выявила снижение капитала кредитной организации до уровня ниже размера, предусмотренного для банков с базовой лицензией, что свидетельствует о наличии признаков неустойчивого финансового положения;

вовлечен в проведение сомнительных валютно-обменных операций.

Указанное в совокупности с отсутствием со стороны собственников и менеджмента кредитной организации действенных мер по стабилизации финансового положения банка, а также признание Банком России финансовой устойчивости банка по группе показателей качества управления неудовлетворительной, обусловило наличие в деятельности "Спутника" реальной угрозы интересам кредиторов (вкладчиков).

На период деятельности временной администрации полномочия акционеров КБ "Спутник" (ПАО), связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления приостановлены.