Пьяный водитель мотоблока получил 10 суток ареста в Новокуйбышевске

Ночью 12 июня в п. Маяк в Новокуйбышевске сотрудники Госавтоинспекции остановили мужчину на мотоблоке "М-307 М". Водитель имел явные признаки алкогольного опьянения. При этом сельчанин отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
Мужчина был доставлен в отдел полиции для разбирательств, а его транспортное средство с оборудованным для перевозки пассажира прицепом отправлено на спецстоянку.
Мотоблок, имеющий двигатель внутреннего сгорания свыше 50 куб.см или электродвигатель максимальной мощностью более 4 кВт, хоть и не подлежит регистрации в Гостехнадзоре, однако при выезде на дорогу общего пользования, становится участником дорожного движения, и определяется как самоходная машина, для управления которой необходимо наличие удостоверения тракториста-машиниста. Соответствующего документа у нарушителя не было.
Суд, учитывая фактические обстоятельства дела, характер правонарушения и его высокую общественную опасность, назначил наказание в виде административного ареста на срок 10 суток, сообщает пресс-служба городского Новокуйбышевского суда.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???