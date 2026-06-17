16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
32 сотки береговой полосы реки Курумоч освобождены от незаконного частного владения Пьяный водитель мотоблока получил 10 суток ареста в Новокуйбышевске Житель Самарской области получил трое суток ареста за футболку с нацистской символикой В Самаре мать погибшего участника ЧВК "Вагнер" отстояла право на пенсию Водитель Mercedes, напавший на оппонента после погони в Самарской области, отправится в колонию

Суды Происшествия

Пьяный водитель мотоблока получил 10 суток ареста в Новокуйбышевске

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 81
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Ночью 12 июня в п. Маяк в Новокуйбышевске сотрудники Госавтоинспекции остановили мужчину на мотоблоке "М-307 М". Водитель имел явные признаки алкогольного опьянения. При этом сельчанин отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Мужчина был доставлен в отдел полиции для разбирательств, а его транспортное средство с оборудованным для перевозки пассажира прицепом отправлено на спецстоянку. 

 

Мотоблок, имеющий двигатель внутреннего сгорания свыше 50 куб.см или электродвигатель максимальной мощностью более 4 кВт, хоть и не подлежит регистрации в Гостехнадзоре, однако при выезде на дорогу общего пользования, становится участником дорожного движения, и определяется как самоходная машина, для управления которой необходимо наличие удостоверения тракториста-машиниста. Соответствующего документа у нарушителя не было.

Суд, учитывая фактические обстоятельства дела, характер правонарушения и его высокую общественную опасность, назначил наказание в виде административного ареста на срок 10 суток, сообщает пресс-служба городского Новокуйбышевского суда. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Юрий Пестриков 27 марта 2026 16:26 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5