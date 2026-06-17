Пьяный водитель мотоблока получил 10 суток ареста в Новокуйбышевске

Ночью 12 июня в п. Маяк в Новокуйбышевске сотрудники Госавтоинспекции остановили мужчину на мотоблоке "М-307 М". Водитель имел явные признаки алкогольного опьянения. При этом сельчанин отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Мужчина был доставлен в отдел полиции для разбирательств, а его транспортное средство с оборудованным для перевозки пассажира прицепом отправлено на спецстоянку.

Мотоблок, имеющий двигатель внутреннего сгорания свыше 50 куб.см или электродвигатель максимальной мощностью более 4 кВт, хоть и не подлежит регистрации в Гостехнадзоре, однако при выезде на дорогу общего пользования, становится участником дорожного движения, и определяется как самоходная машина, для управления которой необходимо наличие удостоверения тракториста-машиниста. Соответствующего документа у нарушителя не было.

Суд, учитывая фактические обстоятельства дела, характер правонарушения и его высокую общественную опасность, назначил наказание в виде административного ареста на срок 10 суток, сообщает пресс-служба городского Новокуйбышевского суда.