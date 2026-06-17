В Пензе с поезда снята компания пьяных тольяттинцев, которые нарушали общественный порядок

Ночью во время стоянки пассажирского поезда "Екатеринбург — Анапа" на станции Пенза-1 сотрудники транспортной полиции сняли с поезда пьяную компанию.

Нетрезвые 40-летний житель Тольятти и 33- и 37-летние жительницы Ставропольского района Самарской области нарушали общественный порядок — выражались нецензурной бранью, не реагировали на замечания и мешали другим пассажирам в ночное время.

В отношении дебоширов составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"), сообщает пресс-служба Пензенского ЛО МВД России на транспорте.