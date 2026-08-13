В ночь на 13 августа над Самарской областью сбили БПЛА

В ночь на четверг, 13 августа, над Самарской областью сбивали БПЛА, сообщает Министерство обороны РФ в Мах.
"В течение прошедшей ночи с 20.00 мск 12 августа до 8.00 мск 13 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 362 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Башкортостан, Республики Крым, Республики Татарстан, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей", - указывается в сообщении.
Режим беспилотной опасности в Самарской области действовал с 4:38 до 9:54.
Последние комментарии
Позор фирме Биотон
Пусть правоохранительные органы накажут виновного!
Ужас!!!!! Что твориться !!!! Надеемся , что наше государство встанет на защиту детей и накажет за такое поведение!!!
Надеюсь Бастрыкин разберётся с этим безобразником!
Не могу попасть на прием к руководителю СК Самарской области и его заму Воеводину с декабря прошлого года. Записана, но у них нет времени меня принять. К Бастрыкину также записана на прием, но там сразу сказали ожидание от полугода и более.