В ночь на 13 августа над Самарской областью сбили БПЛА

В ночь на четверг, 13 августа, над Самарской областью сбивали БПЛА, сообщает Министерство обороны РФ в Мах.

"В течение прошедшей ночи с 20.00 мск 12 августа до 8.00 мск 13 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 362 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Башкортостан, Республики Крым, Республики Татарстан, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей", - указывается в сообщении.

Режим беспилотной опасности в Самарской области действовал с 4:38 до 9:54.