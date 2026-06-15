Водитель Mercedes, напавший на оппонента после погони в Самарской области, отправится в колонию

В Октябрьске суд наказал водителя, избившего другого автомобилиста, сообщает прокуратура Самарской области.
29 декабря 2024 года в Октябрьске 31-летний владелец Mercedes заподозрил водителя Lada Kalina в повреждении своего автомобиля. Мужчина устроил погоню, создавая аварийные ситуации на дороге. Добившись остановки машины, фигурант, без выяснения обстоятельств, ударил водителя кулаком в левый глаз.
Потерпевший был в очках, что привело к более серьезной травме: врачи диагностировали повреждение параорбитальной области и глазного яблока. После нападения обвиняемый скрылся с места происшествия.
Суд квалифицировал вред как средней тяжести и назначил нападавшему год колонии-поселения. Защита пыталась обжаловать приговор, но апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры. Теперь осужденный отправится отбывать наказание. Приговор вступил в законную силу.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???