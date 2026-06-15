Водитель Mercedes, напавший на оппонента после погони в Самарской области, отправится в колонию

В Октябрьске суд наказал водителя, избившего другого автомобилиста, сообщает прокуратура Самарской области.

29 декабря 2024 года в Октябрьске 31-летний владелец Mercedes заподозрил водителя Lada Kalina в повреждении своего автомобиля. Мужчина устроил погоню, создавая аварийные ситуации на дороге. Добившись остановки машины, фигурант, без выяснения обстоятельств, ударил водителя кулаком в левый глаз.

Потерпевший был в очках, что привело к более серьезной травме: врачи диагностировали повреждение параорбитальной области и глазного яблока. После нападения обвиняемый скрылся с места происшествия.

Суд квалифицировал вред как средней тяжести и назначил нападавшему год колонии-поселения. Защита пыталась обжаловать приговор, но апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры. Теперь осужденный отправится отбывать наказание. Приговор вступил в законную силу.