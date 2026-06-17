Отрадненское предприятие оптимизировало производство вторичного алюминия

Отрадненское ООО "Торговый дом "Реметалл" завершило внедрение бережливых технологий на потоке производства вторичного алюминия марки АВ-87. Проект оптимизации реализован в рамках федерального проекта "Производительность труда" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", к которому предприятие присоединилось в конце 2025 года.
ООО "ТД Реметал" основано в 2000 году и является одним из лидеров российской вторичной металлургии и стратегически важным для Самарской области поставщиком металлургических сплавов. Основными заказчиками продукции предприятия выступают "ММК", "Северсталь", "НЛМК", "КАМАЗ", "КУМЗ", предприятия "РУСАЛа", "АВТОВАЗ" и Трубная металлургическая компания.
Производство вторичного алюминия марки АВ-87 по ГОСТ 295-98 выбрано в качестве пилотного проекта для внедрения бережливых технологий не случайно: продукт востребован в металлургии как раскислитель и восстановитель.
В рамках диагностики потока производства рабочая группа предприятия совместно с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК) выявила более 30 проблем. Среди ключевых — длительное остывание готовой продукции (8 часов в смену), занятость людей на других операциях (120 минут в смену), отсутствие или неисправность погрузчика (50 минут в смену), повторное взвешивание перед отгрузкой (30 минут в смену), неполная загрузка биг-бэгов (750–850 кг вместо 1000 кг, перерасход мешков на 15%).
В рамках диагностики эталонного участка "Переплавка сырья" внедрен почасовой производственный анализ, позволяющий руководству оперативно выявлять фактические причины простоев и своевременно принимать управленческие решения. Проведена работа по упорядочению рабочих мест в соответствии с системой 5S. Для водителей организованы специализированные посты по оформлению путевых листов и отчетной документации с внедрением единых стандартов заполнения.
Кроме того, произведена замена дутьевого вентилятора на наклонном миксере № 8, что обеспечило устранение дефицита воздуха, сокращение времени плавления шихты и нагрева металла. В результате дополнительный объем выплавки увеличен на 1,5–2 тонны в сутки.
"Мы выбрали один из ключевых продуктов и не ошиблись: мы видим потери и знаем, как их устранить. Самое важное, что у нас появился свой инструктор по бережливому производству. Это значит, что процесс улучшений не остановится", — говорит генеральный директор предприятия Сергей Китаев.
В рамках реализации пилотного проекта по внедрению инструментов бережливого производства достигнута устойчивая положительная динамика ключевых операционных показателей. По итогам этапа зафиксирован рост выработки на 25,4% при одновременном сокращении длительности производственного цикла на 23,2%. Кроме того, объем незавершенного производства удалось снизить на 24,9%.
"В настоящее время в проекте принимают участие 227 предприятий региона. Совокупный экономический эффект от внедрения инструментов бережливого производства превышает 3 млрд рублей. Достигнутые результаты в полной мере соответствуют целевым ориентирам федерального проекта "Производительность труда", реализация которого направлена на повышение конкурентоспособности предприятий и укрепление устойчивости региональной экономики. Участие в проекте позволяет хозяйствующим субъектам выявлять внутренние резервы повышения эффективности и усиливать свои рыночные позиции", — отмечает врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.
Участие в федеральном проекте бесплатное. Подробнее на сайтах: производительность.рф и эффективность.рф.
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Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.