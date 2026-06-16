Авито: в ПФО гаджеты стали самым популярным подарком к окончанию школы

Большинство родителей в Приволжском федеральном округе планируют подарить ребёнку в честь окончания школы смартфон или технику, потратив в среднем около 38 881 рублей. Эксперты Авито Рекламы и Авито Товаров провели опрос среди 10 тыс. россиян, чтобы узнать, какие подарки родители выбирают выпускникам и сколько готовы на них потратить.
Подарок в честь окончания школы планируют вручить 87% жителей ПФО, из них: 30% уже выбрали подарок, 37% ещё определяются, а 20% пока не думали об этом. Только 13% родителей не планируют дарить подарок на окончание школы.
Самый популярный подарок выпускнику — смартфон или техника (37%). Ноутбук готовы подарить 20%. Украшения рассматривают 18%, путешествие или поездку — 17%.
Что вы планируете подарить?
|
Категория
|
Доля ответов респондентов, %
|
Смартфон или технику
|
37%
|
Ноутбук
|
20%
|
Украшения
|
18%
|
Путешествие или поездку
|
17%
|
Одежду или аксессуары
|
16%
|
Что-то на память
|
15%
|
Часы
|
11%
|
Курсы или образовательный продукт
|
9%
В среднем на подарок выпускнику родители готовы потратить 38 881 рублей. Чаще всего называли диапазон от 5 001 до 15 000 рублей и от 15 001 до 30 000 рублей (по 25%). Бюджет от 30 001 до 50 000 рублей обозначили 21%, от 50 001 до 100 000 рублей — 12%. На подарок свыше 100 000 рублей готовы 10% респондентов.
Сколько вы готовы потратить на подарок?
|
Бюджет
|
Доля ответов респондентов, %
|
До 5 000 рублей
|
6%
|
От 5 001 до 15 000 рублей
|
25%
|
От 15 001 до 30 000 рублей
|
25%
|
От 30 001 до 50 000 рублей
|
21%
|
От 50 001 до 100 000 рублей
|
12%
|
Свыше 100 000 рублей
|
10%
Для части родителей выпускной — уже новая семейная традиция. Более четверти (27%) опрошенных жителей ПФО рассказали, что им самим дарили подарок на окончание школы, и он запомнился на всю жизнь. Чуть меньше (19%) также получали подарок, но не считают его чем-то особенным. Почти половина респондентов (46%) отметили, что в их время традиции дарить подарок на выпускной не было.
Онлайн-реклама влияет на выбор подарка или магазина у 29% жителей ПФО: для 8% она один из главных факторов, для 21% — вспомогательный. Ещё 29% иногда обращают на неё внимание.
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.