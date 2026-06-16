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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Авито: в ПФО гаджеты стали самым популярным подарком к окончанию школы

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Большинство родителей в Приволжском федеральном округе планируют подарить ребёнку в честь окончания школы смартфон или технику, потратив в среднем около 38 881 рублей. Эксперты Авито Рекламы и Авито Товаров провели опрос среди 10 тыс. россиян, чтобы узнать, какие подарки родители выбирают выпускникам и сколько готовы на них потратить.

Подарок в честь окончания школы планируют вручить 87% жителей ПФО, из них: 30% уже выбрали подарок, 37% ещё определяются, а 20% пока не думали об этом. Только 13% родителей не планируют дарить подарок на окончание школы.

Самый популярный подарок выпускнику — смартфон или техника (37%). Ноутбук готовы подарить 20%. Украшения рассматривают 18%, путешествие или поездку — 17%.

Что вы планируете подарить?

Категория

Доля ответов респондентов, %

Смартфон или технику

37%

Ноутбук

20%

Украшения

18%

Путешествие или поездку

17%

Одежду или аксессуары

16%

Что-то на память

15%

Часы

11%

Курсы или образовательный продукт

9%

В среднем на подарок выпускнику родители готовы потратить 38 881 рублей. Чаще всего называли диапазон от 5 001 до 15 000 рублей и от 15 001 до 30 000 рублей (по 25%). Бюджет от 30 001 до 50 000 рублей обозначили 21%, от 50 001 до 100 000 рублей — 12%. На подарок свыше 100 000 рублей готовы 10% респондентов.

Сколько вы готовы потратить на подарок?

Бюджет

Доля ответов респондентов, %

До 5 000 рублей

6%

От 5 001 до 15 000 рублей

25%

От 15 001 до 30 000 рублей

25%

От 30 001 до 50 000 рублей

21%

От 50 001 до 100 000 рублей

12%

Свыше 100 000 рублей

10%

Для части родителей выпускной — уже новая семейная традиция. Более четверти (27%) опрошенных жителей ПФО рассказали, что им самим дарили подарок на окончание школы, и он запомнился на всю жизнь. Чуть меньше (19%) также получали подарок, но не считают его чем-то особенным. Почти половина респондентов (46%) отметили, что в их время традиции дарить подарок на выпускной не было.

Онлайн-реклама влияет на выбор подарка или магазина у 29% жителей ПФО: для 8% она один из главных факторов, для 21% — вспомогательный. Ещё 29% иногда обращают на неё внимание.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

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