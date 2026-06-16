Николай Поляков, гендиректор SOKOLOV: "Драйвовый фактор успеха — делать женщин счастливее"

Как маркетплейсы меняют роль торговых центров, как ИИ обучается виртуальным примеркам колец и какую социальную миссию несут выращенные бриллианты — своим взглядом на современные тенденции в развитии ритейла поделился генеральный директор ювелирного холдинга SOKOLOV Николай Поляков, выступая в студии "Радио "Комсомольская правда" на площадке ПМЭФ.

В ближайшие 5–10 лет традиционная торговля постепенно отдаст долю маркетплейсам, обладающим комплексом неоспоримых преимуществ перед торговыми центрами. Первое — цена, которая становится ключевым фактором в 40–50% решений: тот же товар на маркетплейсе на 20–30%, а иногда и на 40% дешевле.

Второе — выбор. Даже большие ТЦ в Москве или Петербурге не сравнятся с ассортиментом маркетплейсов, а в маленькие городки пришла колоссальная свобода выбора. И третье — время. Один из самых ценных ресурсов: не надо никуда идти или ехать. Вы сидите на диване с кофе, скроллите ленту — и завтра все уже у двери.

Если говорить о поколениях: для поколения Х досуг в ТЦ может быть привычным. Но поколение Z родилось со смартфоном в руках и уже смотрит на торговые центры весьма скептически. А поколение Альфа вообще не понимает, зачем нужно куда-то идти или ехать, когда все само приедет по нажатию одной кнопки. При этом один из драйверов маркетплейсов — рынок готовой еды.

На ПМЭФ сейчас почти на каждой сессии говорят об искусственном интеллекте. Главные эксперты сегодня — не экономисты и не банкиры, а специалисты по ИИ, который помогает быть эффективнее, агрегировать информацию, делать выбор.

Карточки товаров три года назад и сегодня отличаются кардинально. Сейчас это образы, сгенерированные ИИ: нужный ракурс, свет — сразу понятно, как это будет сидеть и смотреться. А через несколько лет в карточке товара будет видно, как вещь сидит на покупателе и как вписывается в его имидж.

Следующий шаг: платформа сама будет предлагать образы. Например, покупатель дает запрос: "в стиле casual или black tie на вечеринку" — и получает топ-100 сочетаний из товаров, доступных к доставке завтра, с учетом цены, стиля, цвета.

Преимущества виртуальной примерки пока реализованы не в полной мере, но уже сейчас в одежде, обуви, косметике более 50% рынка приходятся на маркетплейсы. Что будет через 5 лет? Торговые центры не вымрут как динозавры. Но, конечно же, увеличение доли маркетплейсов будет продолжаться.

Проникновение ювелирки на маркетплейсах идет с запозданием по принципу FIFO: first in, first out — "кто раньше пришел, тот больше развился". Маркетплейсы начинали с одежды и обуви, там уже больше 50% рынка. Есть категории и под 90%: батарейки, лампочки, порошки — за такой мелочью уже никто не ходит в магазины.

Ювелирка — сложная категория с высоким уровнем недоверия. Это тормозит развитие, но маркетплейсы борются с этим и за последние годы сделали большой прорыв, и чеки на сотни тысяч рублей уже не редкость.

Сегодня на маркетплейсы приходится 15% рынка ювелирной розницы. В ближайшие 5–10 лет эта доля будет достигать 30–40%, а у одежды может вырасти даже до 70%. Все категории с высоким чеком тоже туда перейдут, но с небольшим запозданием. Автомобили уже начали продавать на маркетплейсах.

Главный тренд — вертикальный рост продаж и массовый спрос на изделия с выращенными бриллиантами. Это мировой тренд потому, что выращенный бриллиант по качеству, по своим физическим, химическим и оптическим свойствам ничем не отличается от природного. Только спектральный анализ может определить происхождение бриллианта.

"Мы тоже сторонники этого направления и видим в нем большую социальную миссию. Главное отличие — цена. Кратный разрыв. Сегодня SOKOLOV предлагает кольцо с бриллиантом в один карат за 50 тысяч рублей. Раньше всего 5–10% женщин могли позволить себе бриллиантовые украшения. А теперь, благодаря более демократичной цене, они становятся доступны почти всем. Это драйвовый фактор успеха — делать прекрасную половину человечества счастливее", — считает Николай Поляков.