Николай Поляков, гендиректор SOKOLOV: "Драйвовый фактор успеха — делать женщин счастливее"

Как маркетплейсы меняют роль торговых центров, как ИИ обучается виртуальным примеркам колец и какую социальную миссию несут выращенные бриллианты — своим взглядом на современные тенденции в развитии ритейла поделился генеральный директор ювелирного холдинга SOKOLOV Николай Поляков, выступая в студии "Радио "Комсомольская правда" на площадке ПМЭФ.
В ближайшие 5–10 лет традиционная торговля постепенно отдаст долю маркетплейсам, обладающим комплексом неоспоримых преимуществ перед торговыми центрами. Первое — цена, которая становится ключевым фактором в 40–50% решений: тот же товар на маркетплейсе на 20–30%, а иногда и на 40% дешевле.
Второе — выбор. Даже большие ТЦ в Москве или Петербурге не сравнятся с ассортиментом маркетплейсов, а в маленькие городки пришла колоссальная свобода выбора. И третье — время. Один из самых ценных ресурсов: не надо никуда идти или ехать. Вы сидите на диване с кофе, скроллите ленту — и завтра все уже у двери.
Если говорить о поколениях: для поколения Х досуг в ТЦ может быть привычным. Но поколение Z родилось со смартфоном в руках и уже смотрит на торговые центры весьма скептически. А поколение Альфа вообще не понимает, зачем нужно куда-то идти или ехать, когда все само приедет по нажатию одной кнопки. При этом один из драйверов маркетплейсов — рынок готовой еды.
На ПМЭФ сейчас почти на каждой сессии говорят об искусственном интеллекте. Главные эксперты сегодня — не экономисты и не банкиры, а специалисты по ИИ, который помогает быть эффективнее, агрегировать информацию, делать выбор.
Карточки товаров три года назад и сегодня отличаются кардинально. Сейчас это образы, сгенерированные ИИ: нужный ракурс, свет — сразу понятно, как это будет сидеть и смотреться. А через несколько лет в карточке товара будет видно, как вещь сидит на покупателе и как вписывается в его имидж.
Следующий шаг: платформа сама будет предлагать образы. Например, покупатель дает запрос: "в стиле casual или black tie на вечеринку" — и получает топ-100 сочетаний из товаров, доступных к доставке завтра, с учетом цены, стиля, цвета.
Преимущества виртуальной примерки пока реализованы не в полной мере, но уже сейчас в одежде, обуви, косметике более 50% рынка приходятся на маркетплейсы. Что будет через 5 лет? Торговые центры не вымрут как динозавры. Но, конечно же, увеличение доли маркетплейсов будет продолжаться.
Проникновение ювелирки на маркетплейсах идет с запозданием по принципу FIFO: first in, first out — "кто раньше пришел, тот больше развился". Маркетплейсы начинали с одежды и обуви, там уже больше 50% рынка. Есть категории и под 90%: батарейки, лампочки, порошки — за такой мелочью уже никто не ходит в магазины.
Ювелирка — сложная категория с высоким уровнем недоверия. Это тормозит развитие, но маркетплейсы борются с этим и за последние годы сделали большой прорыв, и чеки на сотни тысяч рублей уже не редкость.
Сегодня на маркетплейсы приходится 15% рынка ювелирной розницы. В ближайшие 5–10 лет эта доля будет достигать 30–40%, а у одежды может вырасти даже до 70%. Все категории с высоким чеком тоже туда перейдут, но с небольшим запозданием. Автомобили уже начали продавать на маркетплейсах.
Главный тренд — вертикальный рост продаж и массовый спрос на изделия с выращенными бриллиантами. Это мировой тренд потому, что выращенный бриллиант по качеству, по своим физическим, химическим и оптическим свойствам ничем не отличается от природного. Только спектральный анализ может определить происхождение бриллианта.
"Мы тоже сторонники этого направления и видим в нем большую социальную миссию. Главное отличие — цена. Кратный разрыв. Сегодня SOKOLOV предлагает кольцо с бриллиантом в один карат за 50 тысяч рублей. Раньше всего 5–10% женщин могли позволить себе бриллиантовые украшения. А теперь, благодаря более демократичной цене, они становятся доступны почти всем. Это драйвовый фактор успеха — делать прекрасную половину человечества счастливее", — считает Николай Поляков.
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Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.