Телефонный аферист возместил ущерб пенсионерке из Самарской области

77-летняя жительница Челно-Вершинского района Самарской области смогла вернуть 900 тыс. руб., которые украли телефонные мошенники, информирует прокуратура Самарской области.
Добиться возврата крупной суммы, похищенной аферистами, пенсионерке помогла прокуратура района.
Как выяснилось, злоумышленники обманом выманили у женщины 900 тыс. рублей. По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
В ходе следствия удалось установить участника преступной схемы, которому были переведены деньги.
Прокуратура подала иск о взыскании неосновательного обогащения, и суд встал на сторону пенсионерки. Исполнение решения суда остается под контролем ведомства.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках