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Преступления Происшествия

Телефонный аферист возместил ущерб пенсионерке из Самарской области

ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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77-летняя жительница Челно-Вершинского района Самарской области смогла вернуть 900 тыс. руб., которые украли телефонные мошенники, информирует прокуратура Самарской области.

Добиться возврата крупной суммы, похищенной аферистами, пенсионерке помогла прокуратура района.

Как выяснилось, злоумышленники обманом выманили у женщины 900 тыс. рублей. По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

В ходе следствия удалось установить участника преступной схемы, которому были переведены деньги.

Прокуратура подала иск о взыскании неосновательного обогащения, и суд встал на сторону пенсионерки. Исполнение решения суда остается под контролем ведомства.

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