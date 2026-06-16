16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Ветераны боевых действий могут узнать о господдержке в СберБанк Онлайн Россияне стали чаще использовать рассрочку для крупных покупок ИИ на линии: Сбер автоматизировал рассмотрение более 65% клиентских обращений Пьянов предупредил о рисках "черного лебедя": почему новая пандемия опаснее экономических шоков Опрос ВТБ: каждый четвертый житель ПФО не знает, за какие услуги может оформить налоговый вычет

Банки Финансы

Ветераны боевых действий могут узнать о господдержке в СберБанк Онлайн

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сбер продолжает развивать сервисы и продукты для участников боевых действий. В 2024 году компания представила СберКарту Ветерана, а сейчас запустила информирование о мерах государственной поддержки и специальных предложениях банка и его партнёров в СберБанк Онлайн.

Теперь участники специальной военной операции (СВО) и ветераны боевых действий могут получить индивидуальную консультацию о государственных мерах поддержки прямо в мобильном приложении банка. Разобраться в федеральных и региональных выплатах и льготах поможет ГигаЧат.

ИИ-помощник хорошо знает своего пользователя: он автоматически подбирает меры поддержки, действующие в регионе регистрации клиента. По каждой из них человек получает полную и структурированную информацию: размер выплаты, условия назначения, где оформить, контакты ответственных ведомств, список необходимых документов. Человек не тратит время на поиски информации и в диалоге сразу получает чёткий алгоритм действий. Более того, ИИ-помощник отправляет пользователя напрямую на актуальную форму заявления на портале "Госуслуги", что упрощает и ускоряет подачу документов.

Кроме того, сервис содержит информацию о специальных предложениях от Сбера и его партнёров. Это поможет ветеранам в решении различных жизненных ситуаций.

Олег Ганеев, старший вице-президент Сбербанка:

"Для нас важно быть полезными для ветеранов боевых действий. Теперь им не надо самостоятельно искать информацию о господдержке. Достаточно открыть СберБанк Онлайн, задать вопрос — и ГигаЧат проложит маршрут к положенным выплатам и льготам. Благодаря новой социальной функции внутри единого ИИ-помощника наши защитники смогут получить госпомощь без бюрократических сложностей и лишних усилий. Сервис уже доступен для жителей всех регионов страны, и мы продолжим его развивать, добавляя новые возможности".

Чтобы узнать о мерах господдержки, в мобильном приложении СберБанк Онлайн (начиная с версии 17.0) — в строке поиска с ГигаЧатом — нужно написать "Социальный консультант" или задать интересующий вопрос.

Единый ИИ-помощник создан на базе языковой модели Сбера ГигаЧат. Благодаря широкому набору знаний и входящих в его состав ИИ-агентов он общается с пользователями с учётом их персональных жизненных ситуаций и потребностей. ИИ-помощник помогает ориентироваться в положенных мерах поддержки не только участникам СВО и ветеранам боевых действий, но и людям с инвалидностью.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5