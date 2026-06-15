Авито Авто: весной 2026 спрос на кроссоверы и внедорожники с пробегом в Самарской области оказался на 24,4% выше, чем в 2025

Эксперты Авито Авто проанализировали динамику спроса, предложения и средних цен на кроссоверы и внедорожники с пробегом по итогам весны 2026 года и сравнили показатели с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным платформы, спрос на кроссоверы и внедорожники на вторичном рынке в Самарской области увеличился на 24,4%. В число марок с наиболее заметной динамикой вошли EXEED, Chery и Nissan, а самыми популярными моделями стали LADA 4×4, Chevrolet Niva и Toyota RAV4.
По данным Авито Авто, за прошедший год спрос на кроссоверы и внедорожники с пробегом в Самарской области увеличился на 24,4%. Средняя цена на них составила 2 млн рублей.
Наибольший прирост спроса среди марок продемонстрировал EXEED: показатель за год вырос более чем в 2 раза. Достаточно сильная динамика также заметна у Chery (+57,1%), Nissan (+57%), Renault (+48%) и HAVAL (+45,9%). Среди конкретных моделей наибольший рост спроса показали Chery Tiggo 7 Pro Max (в 2,5 раза), Nissan Juke (+73,6%), Nissan Qashqai (+72%), HAVAL F7 (+62,4%) и Audi Q5 (+62,4%).
В структуре общего интереса пользователей самой популярной маркой стала LADA — на нее приходится 11% внимания аудитории. Далее идут Toyota (9%), Chevrolet (7,4%), Nissan (6%) и Kia (5,9%). Активнее всего за рассматриваемый период пользователи интересовались LADA 4×4, Chevrolet Niva, Toyota RAV4, Kia Sportage и Renault Duster. В топ-10 популярных моделей также вошли Mazda CX-5, Toyota Land Cruiser Prado, LADA Niva Travel, Nissan Qashqai и Volkswagen Tiguan.
"Сегмент SUV остается ключевым драйвером вторичного авторынка: пользователи выбирают такие автомобили за универсальность, высокий уровень комфорта и адаптацию к разным условиям эксплуатации. При этом сегодня мы видим рост интереса не только к традиционно популярным моделям, но и к автомобилям китайских брендов, спрос на которые вырос сильнее рынка — на 39%", — комментирует Андрей Ковалев, директор направления "Автомобили с пробегом" в Авито.
Весной 2026 года некоторые кроссоверы и внедорожники с пробегом стали доступнее, чем год назад. Среди брендов сильнее всего снизилась средняя цена LIFAN (-11,2%, до 496 тыс. руб.), Infiniti (-8,5%, до 2 млн 164 тыс. руб.), УАЗ (-6,2%, до 659 тыс. руб.), Changan (-6%, до 2 млн 149 тыс. руб.) и EXEED (-5%, до 2 млн 559 тыс. руб.).
Среди конкретных моделей за год доступнее стали Skoda Kodiaq (-11,7%, до 2 млн 844 тыс. руб.), Chery Tiggo T11 (-11%, до 350 тыс. руб.), Lexus RX (-9%, до 3 млн 662 тыс. руб.), Toyota Land Cruiser (-8,8%, до 4 млн 568 тыс. руб.) и LIFAN X60 (-8,2%, до 472 тыс. руб.).
Наибольшую долю в общем объеме предложений занимает LADA — 12,5%. Далее место у Chevrolet (8,2%) и Toyota (7,3%). Замыкает пятерку лидеров Nissan (5,7%) и Kia (5,4%). В модельном рейтинге по доле предложения лидируют модели: Chevrolet Niva (7,4%), LADA 4×4 (6,1%), LADA Niva Travel (3,4%), Toyota RAV4 (3,1%) и Kia Sportage (3%).
"Несмотря на достаточно осторожные ожидания на этот год, рынок кроссоверов и внедорожников с пробегом демонстрирует позитивную динамику. За 5 прошедших месяцев спрос увеличился на 23,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в мае — на 30,2%", — отмечает Андрей Ковалев.
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Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.