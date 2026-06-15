Авито Авто: весной 2026 спрос на кроссоверы и внедорожники с пробегом в Самарской области оказался на 24,4% выше, чем в 2025

Эксперты Авито Авто проанализировали динамику спроса, предложения и средних цен на кроссоверы и внедорожники с пробегом по итогам весны 2026 года и сравнили показатели с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным платформы, спрос на кроссоверы и внедорожники на вторичном рынке в Самарской области увеличился на 24,4%. В число марок с наиболее заметной динамикой вошли EXEED, Chery и Nissan, а самыми популярными моделями стали LADA 4×4, Chevrolet Niva и Toyota RAV4.

По данным Авито Авто, за прошедший год спрос на кроссоверы и внедорожники с пробегом в Самарской области увеличился на 24,4%. Средняя цена на них составила 2 млн рублей.

Наибольший прирост спроса среди марок продемонстрировал EXEED: показатель за год вырос более чем в 2 раза. Достаточно сильная динамика также заметна у Chery (+57,1%), Nissan (+57%), Renault (+48%) и HAVAL (+45,9%). Среди конкретных моделей наибольший рост спроса показали Chery Tiggo 7 Pro Max (в 2,5 раза), Nissan Juke (+73,6%), Nissan Qashqai (+72%), HAVAL F7 (+62,4%) и Audi Q5 (+62,4%).

В структуре общего интереса пользователей самой популярной маркой стала LADA — на нее приходится 11% внимания аудитории. Далее идут Toyota (9%), Chevrolet (7,4%), Nissan (6%) и Kia (5,9%). Активнее всего за рассматриваемый период пользователи интересовались LADA 4×4, Chevrolet Niva, Toyota RAV4, Kia Sportage и Renault Duster. В топ-10 популярных моделей также вошли Mazda CX-5, Toyota Land Cruiser Prado, LADA Niva Travel, Nissan Qashqai и Volkswagen Tiguan.

"Сегмент SUV остается ключевым драйвером вторичного авторынка: пользователи выбирают такие автомобили за универсальность, высокий уровень комфорта и адаптацию к разным условиям эксплуатации. При этом сегодня мы видим рост интереса не только к традиционно популярным моделям, но и к автомобилям китайских брендов, спрос на которые вырос сильнее рынка — на 39%", — комментирует Андрей Ковалев, директор направления "Автомобили с пробегом" в Авито.

Весной 2026 года некоторые кроссоверы и внедорожники с пробегом стали доступнее, чем год назад. Среди брендов сильнее всего снизилась средняя цена LIFAN (-11,2%, до 496 тыс. руб.), Infiniti (-8,5%, до 2 млн 164 тыс. руб.), УАЗ (-6,2%, до 659 тыс. руб.), Changan (-6%, до 2 млн 149 тыс. руб.) и EXEED (-5%, до 2 млн 559 тыс. руб.).

Среди конкретных моделей за год доступнее стали Skoda Kodiaq (-11,7%, до 2 млн 844 тыс. руб.), Chery Tiggo T11 (-11%, до 350 тыс. руб.), Lexus RX (-9%, до 3 млн 662 тыс. руб.), Toyota Land Cruiser (-8,8%, до 4 млн 568 тыс. руб.) и LIFAN X60 (-8,2%, до 472 тыс. руб.).

Наибольшую долю в общем объеме предложений занимает LADA — 12,5%. Далее место у Chevrolet (8,2%) и Toyota (7,3%). Замыкает пятерку лидеров Nissan (5,7%) и Kia (5,4%). В модельном рейтинге по доле предложения лидируют модели: Chevrolet Niva (7,4%), LADA 4×4 (6,1%), LADA Niva Travel (3,4%), Toyota RAV4 (3,1%) и Kia Sportage (3%).

"Несмотря на достаточно осторожные ожидания на этот год, рынок кроссоверов и внедорожников с пробегом демонстрирует позитивную динамику. За 5 прошедших месяцев спрос увеличился на 23,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в мае — на 30,2%", — отмечает Андрей Ковалев.