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Футбол Спорт

"Акрон" подписал контракт со Слободаном Тедичем на четыре года

ТОЛЬЯТТИ. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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26-летний сербский нападающий Слободан Тедич подписал с ФК Акрон" контракт на четыре года.

Фото: ФК Акрон

Слободан Тедич родился в Подгорице и является воспитанником "Войводины" и "Чукарички". В составе последних он дебютировал в профессиональном футболе и в общей сложности провел за белградскую команду пять лет (145 матчей, 38+9 по системе гол+пас).

В период с 2020 по 2024 год права на футболиста были приобретены "Манчестер Сити": в этот период Слободан получал практику в аренде в командах первой английской лиги "Чарльтоне" и "Барнсли", а также в Эредивизие за "Зволле".

Последние два с половиной сезона Тедич был лидером атак "Чукарички", а в минувшем сезоне записал на свой бомбардирский счет 13 забитых мячей и пять голевых передач в 36 матчах во всех турнирах.

Форвард прошел все юношеские сборные Сербии, а также сыграл 16 матчей за молодежною команду своей страны и забил два гола.

Слободан будет выступать в "Акроне" под 9-м номером.

"Тедич — рослый нападающий, интенсивно вступающий в единоборства и хорошо играющий спиной к воротам. Нам был нужен форвард, от которого постоянно будет исходить опасность в штрафной площади. Его не менее важное умение — это способность инициировать прессинг и оказывать давление на защитников при игре без мяча в обороне. Слободан говорит на английском языке, имеет опыт выступлений за рубежом, поэтому его адаптация в России должна пройти быстро", — отметил спортивный директор ФК "Акрон" Алексей Буртовой.

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