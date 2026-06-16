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Культура

"Поезд Победы" прибывает в Самару

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самару прибывает первая в мире иммерсивная передвижная выставка "Поезд Победы". 17 июня на первом пути железнодорожной станции "Самара" сделает остановку 10-вагонный состав, в котором размещена экспозиция о событиях Великой Отечественной войны.

Фото: администрация Тольятти

В Самаре "Поезд победы" будет находиться 17 и 18 июня. Время работы экспозиции: с 10.00 до 19.00, последняя группа в 18:20.

Историческая реальность выставки воссоздана с помощью современных мультимедийных технологий — дополненной реальности, объемного звука и театрального освещения реалистичных скульптурных композиций. Полное погружение в историю дает специальное аудиосопровождение.
Регистрация для посещения "Поезда Победы" в Самаре уже открыта. Зарегистрироваться и получить бесплатный билет можно на сайте проекта проездпобеды.рф. Зарегистрированный билет поступит на указанную электронную почту.

Учитывая интерес к экспозиции "Поезда Победы" и ограниченное количество аудиогидов для групп, посетители также могут слушать экскурсию через мобильное приложение, доступное для iPhone и Android. Посетить поезд можно также в режиме онлайн, ознакомившись с 3D-туром на сайте проекта.

"Поезд Победы" — это уникальный проект, который невозможно пропустить. Это настоящее путешествие в историю. Когда идешь по этим вагонам, видишь лица, слышишь голоса — понимаешь, что никакой учебник не передаст этого. Это надо увидеть. И особенно важно, что сегодня эту возможность получают тысячи самарцев: школьники, студенты, рабочие коллективы, семьи. Мы часто говорим о патриотическом воспитании, о сохранении памяти — но здесь нет лишних слов. Здесь все говорит само за себя. Благодарю организаторов за этот проект и призываю всех, кто еще не успел, обязательно посетить "Поезд Победы", — отметил Сергей Рязанов, координатор федерального партийного проекта "Историческая память" в Самарской области, председатель Думы г. о. Самара.

"Поезд Победы" — это именно тот случай, когда слова "надо сходить" — не формальность, — считает депутат Самарской Губернской Думы Александр Живайкин. "Мы привыкли читать о войне в книгах или смотреть в фильмах, но здесь ты оказываешься внутри. Особенно важно, что проект доступен каждому: достаточно зарегистрироваться на сайте и прийти. Два дня — 17 и 18 июня в Самаре — и поезд уедет. Я точно не хочу пропустить эту возможность. И вам советую: найдите время, приходите с семьями, приводите детей", — призвал он.

Напомним, что 15–16 июня "Поезд Победы" находился в Тольятти. Среди посетителей выставки было много семей и трудовых коллективов.

"Этот уникальный проект позволяет молодому поколению лучше узнать историю Великой Отечественной войны, осмыслить, что такое мир и какой ценой досталась нашей стране Победа. До мелочей показан солдатский быт, работа санитарного поезда, прозвучало много важной информации, которой нет в учебниках", — поделился впечатлениями заместитель директора по воспитательной работе тольяттинской школы № 90 Дмитрий Кочемасов.

"Поезд Победы" — первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, размещенная в движущемся поезде. 10 тематических вагонов посвящены отдельным событиям или вехам Великой Отечественной войны.
Выставка воссоздает историческую реальность с помощью современных технологий: дополненная реальность, объемный звук и театральное освещение реалистичных фигур.
Проект реализован командой творческой мастерской "Невский баталист" совместно с медиагруппой "Красный квадрат", при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" и ВОД "Волонтеры Победы".
С начала работы выставки-музея "Поезд Победы" (октябрь 2020 г.) ее посетили более 1,5 млн жителей России, Абхазии и Беларуси.

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