В Самаре пройдёт фестиваль-конкурс "Земля открытий"

25 и 26 июня Самара встретит федеральный фестиваль-конкурс "Земля открытий". Церемонии награждения победителей пройдут на площадках Губернской думы, ГТРК "Самара" и областного художественного музея. Самарцы смогут познакомиться с лучшими видео о регионах нашей страны под аккомпанемент заката в кинотеатре под открытым небом "Филин". Этот эксклюзивный сеанс интересен не только с познавательной точки зрения: фильмы финалистов "Земли открытий" помогут решить, какие места стоит посетить в свой следующий отпуск.
Фестиваль проходит в течение года, его главным событием является конкурс фильмов и видеороликов о жизни регионов России, их географической уникальности, истории, традициях, культуре, гастрономическом разнообразии, людях, которыми гордятся эти территории. Цель "Земли открытий" — создание видеопортретов российских регионов, повышение их туристической и инвестиционной привлекательности. Фестивалю три года, и впервые он пройдет не в Москве, а на региональной площадке — в Самарской области.
Конкурс уже вышел на финишную прямую — эксперты оценили 342 работы из 58 регионов страны. Среди 29 номинаций "Земли открытий" самыми популярными стали "Историческое наследие, национальные обычаи", "Архитектурное наследие", "Географическая уникальность и природная красота".
Самарские авторы собрали представительную коллекцию конкурсных наград, получив 15 первых, 5 вторых и 2 третьих места в разных номинациях. Абсолютными лидерами среди участников стали ГТРК "Самара" и медиаагентство "Самара 450". Это неудивительно, ведь рассказ о регионе, поиск интересных тем, знакомство с неординарными людьми — их профессиональная задача.
Конкурс определяет победителей не только в личном, но и в командном зачёте — награды также получают топ-10 регионов, которые прислали на конкурс наибольшее количество интересных работ. Поэтому у Самарской области есть все шансы войти в число лидеров. А значит, о красоте нашего края, его архитектурных достопримечательностях, прекрасных пляжах, многонациональном колорите, удивительных людях узнают далеко за пределами губернии.
"Много что понравилось при оценке проектов — и мощь взрослых авторов, и интересные краеведческие зарисовки юных участников. Как будто побывала в этих городах!" — делится впечатлениями Татьяна Голуб, эксперт конкурса, региональный менеджер по связям с общественностью компании "Логика молока".
"Для нас важно, что "Земля открытий" рассказывает о людях, проектах и смыслах, которые формируют образ региона", — говорит Анастасия Беленкова, председатель отделения Национального совета по корпоративному волонтёрству (НСКВ) в Самарской области, эксперт конкурса.
Одним из нововведений фестиваля стала номинация "Земля открытий. Дети", которая впервые в этом году была включена в программу. Такое решение стало естественным развитием конкурса: ежегодно на него подаются работы, выполненные школьниками и студентами. Эксперты отметили эрудированность, зрелость, организаторские качества авторов, которые неформально, с любовью рассказывают о своей малой родине.
"Номинация "Земля открытий. Дети" — это развитие детского творчества, патриотическое воспитание без пафоса и нажима, разговор с ровесниками и взрослыми на важные социальные темы, возможность поделиться своими открытиями с широкой аудиторией. Надеемся, что в конкурсе следующего года самарские школьники и студенты примут самое активное участие", — говорит Татьяна Мокшина, эксперт конкурса, генеральный директор агентства коммуникаций "ПРАТОН", которое является организационным партнёром Фестиваля геобрендов "Земля открытий" в Самаре.
Важно, что конкурсные работы не остаются в копилке организаторов, а размещаются на платформе "Посмотри, какая страна!", где каждый может поучить полезную и яркую информацию о местах, которые его интересуют.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
Супер
Содержательная статья талантливого журналиста.
Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.
Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.