В Самаре пройдёт фестиваль-конкурс "Земля открытий"

25 и 26 июня Самара встретит федеральный фестиваль-конкурс "Земля открытий". Церемонии награждения победителей пройдут на площадках Губернской думы, ГТРК "Самара" и областного художественного музея. Самарцы смогут познакомиться с лучшими видео о регионах нашей страны под аккомпанемент заката в кинотеатре под открытым небом "Филин". Этот эксклюзивный сеанс интересен не только с познавательной точки зрения: фильмы финалистов "Земли открытий" помогут решить, какие места стоит посетить в свой следующий отпуск.

Фестиваль проходит в течение года, его главным событием является конкурс фильмов и видеороликов о жизни регионов России, их географической уникальности, истории, традициях, культуре, гастрономическом разнообразии, людях, которыми гордятся эти территории. Цель "Земли открытий" — создание видеопортретов российских регионов, повышение их туристической и инвестиционной привлекательности. Фестивалю три года, и впервые он пройдет не в Москве, а на региональной площадке — в Самарской области.

Конкурс уже вышел на финишную прямую — эксперты оценили 342 работы из 58 регионов страны. Среди 29 номинаций "Земли открытий" самыми популярными стали "Историческое наследие, национальные обычаи", "Архитектурное наследие", "Географическая уникальность и природная красота".

Самарские авторы собрали представительную коллекцию конкурсных наград, получив 15 первых, 5 вторых и 2 третьих места в разных номинациях. Абсолютными лидерами среди участников стали ГТРК "Самара" и медиаагентство "Самара 450". Это неудивительно, ведь рассказ о регионе, поиск интересных тем, знакомство с неординарными людьми — их профессиональная задача.

Конкурс определяет победителей не только в личном, но и в командном зачёте — награды также получают топ-10 регионов, которые прислали на конкурс наибольшее количество интересных работ. Поэтому у Самарской области есть все шансы войти в число лидеров. А значит, о красоте нашего края, его архитектурных достопримечательностях, прекрасных пляжах, многонациональном колорите, удивительных людях узнают далеко за пределами губернии.

"Много что понравилось при оценке проектов — и мощь взрослых авторов, и интересные краеведческие зарисовки юных участников. Как будто побывала в этих городах!" — делится впечатлениями Татьяна Голуб, эксперт конкурса, региональный менеджер по связям с общественностью компании "Логика молока".

"Для нас важно, что "Земля открытий" рассказывает о людях, проектах и смыслах, которые формируют образ региона", — говорит Анастасия Беленкова, председатель отделения Национального совета по корпоративному волонтёрству (НСКВ) в Самарской области, эксперт конкурса.

Одним из нововведений фестиваля стала номинация "Земля открытий. Дети", которая впервые в этом году была включена в программу. Такое решение стало естественным развитием конкурса: ежегодно на него подаются работы, выполненные школьниками и студентами. Эксперты отметили эрудированность, зрелость, организаторские качества авторов, которые неформально, с любовью рассказывают о своей малой родине.

"Номинация "Земля открытий. Дети" — это развитие детского творчества, патриотическое воспитание без пафоса и нажима, разговор с ровесниками и взрослыми на важные социальные темы, возможность поделиться своими открытиями с широкой аудиторией. Надеемся, что в конкурсе следующего года самарские школьники и студенты примут самое активное участие", — говорит Татьяна Мокшина, эксперт конкурса, генеральный директор агентства коммуникаций "ПРАТОН", которое является организационным партнёром Фестиваля геобрендов "Земля открытий" в Самаре.

Важно, что конкурсные работы не остаются в копилке организаторов, а размещаются на платформе "Посмотри, какая страна!", где каждый может поучить полезную и яркую информацию о местах, которые его интересуют.