Мать участника СВО вернула деньги, украденные телефонными мошенниками

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По обращению матери участника специальной военной операции прокуратура Сызрани провела проверку и установила, что женщина получила звонок от аферистов и, поверив им, перевела на неизвестный счет свои сбережения в размере 600 тыс. рублей.