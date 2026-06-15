По следам Юрия Деточкина: самарцев приглашают на кураторскую экскурсию в Сквере Эльдара Рязанова

Музей Эльдара Рязанова анонсировал мероприятия на 20 и 21 июня.

В субботу, 20 июня, в 16.00 пройдет второе мероприятие просветительского проекта Музея Эльдара Рязанова "Берегись кино". Посетителей ждет лекция Алены Сычевой "Анимация для всех зрителей — от 6 до 89 лет" с показом мультипликационных фильмов.

В художественном кинематографе есть большое, серьезное, сложное направление, которое порой остается без должного внимания. Это анимация, которая с момента своего появления стала больше, чем развлечением для детей. За ней стоит огромная работа: десятки тысяч рисунков, скрупулезная проработка движения, характера, света, настроения героев. И смотреть ее можно и нужно всем, вне зависимости от возраста.

Специально для программы проекта "Берегись кино" при поддержке киностудии "Союзмультфильм" был собран сборник короткометражных анимационных фильмов. В него вошли: "В животе змеи" (2025, 6+), "Вокруг Вити" (2023, 6+), "Глупая собака" (2025, 0+), "Жил-был тигр" (2025, 0+), "Загадочная планета" (2023, 6+), "Макошь" (2025, 0+).

Фильмы представит киновед, продюсер анимационного кино, программный директор российских и международных кинофестивалей, член правления гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России, член Союза журналистов России Алена Сычева. Перед показом она кратко представит анимационные работы, которые гостям предстоит посмотреть, а после — прочитает лекцию, на которой расскажет много интересных подробностей про современную анимацию и то, как ее смотреть всей семьей. В завершении вечера пройдет совместное обсуждение просмотренных фильмов.

Партнерская площадка и место проведения мероприятия — кинотеатр "Художественный" (ул. Куйбышева, 105).



Напомним, что ПросветПроект "Берегись кино" — это серия встреч в разных жанрах. Он включает лекции и творческие встречи, читки и театрализованные представления, записи подкастов и кинопоказы. Куратор от музея — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Вячеслав Вербовой. Куратор кинопоказов — генеральный директор онлайн издания Cinеmaplex, член самарской кинокомиссии, программный директор кинофестиваля "Каракуз фильм" Наталья Фазлыева.

В воскресенье, 21 июня, в 17.30 в Сквере Эльдара Рязанова состоится кураторская экскурсия по выставке "В поисках Юрия Деточкина" (12+), которая приурочена к 60-летию фильма "Берегись автомобиля" (1966). Ее проведет кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Музея Рязанова Вячеслав Вербовой.

Выставка состоит из 7 разделов. Посетители узнают о культурном контексте фильма и о прототипах главного персонажа, о работе композитора Андрея Петрова, о пробах актеров и распределении ролей, о смысле постановки "Гамлета" в кинокартине и многом другом. Кроме того, гости увидят кадры со съемок "Берегись автомобиля", обложку к одноименной книге Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова (именно ее сюжет лег в основу сценария), водительское удостоверение режиссера, а также познакомятся с другими знаменитыми "жуликами" отечественного кинематографа. В завершении экспозиции каждый сможет самостоятельно вынести вердикт — определить, виновен Деточкин или нет.