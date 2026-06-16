В Кабо-Верде футболиста "Акрона" поддержали муралом с "Жигулями", балалайкой и Волгой

В Кабо-Верде появился мурал в поддержку нападающего тольяттинского "Акрона" Жилсона Беншимола Тавариша, вызванного в состав сборной на Чемпионат мира.

На мурале, который фанаты нарисовали в родном для Беншимола город — столице страны Прая — футболист изображен с балалайкой на фоне берез, волжских пейзажей и автомобиля "Жигули". Также в надписи на кириллице обыграна фамилия футболиста — "Вперед, Тавариш!".

Работа привлекла внимание местных жителей и СМИ. Сюжет о мурале вышел на одном из телеканалов Кабо-Верде.

15 июня сборная Кабо-Верде на Чемпионате мира сыграла вничью с Испанией. Беншимол остался в запасе.