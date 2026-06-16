В Кабо-Верде футболиста "Акрона" поддержали муралом с "Жигулями", балалайкой и Волгой

В Кабо-Верде появился мурал в поддержку нападающего тольяттинского "Акрона" Жилсона Беншимола Тавариша, вызванного в состав сборной на Чемпионат мира.
На мурале, который фанаты нарисовали в родном для Беншимола город — столице страны Прая — футболист изображен с балалайкой на фоне берез, волжских пейзажей и автомобиля "Жигули". Также в надписи на кириллице обыграна фамилия футболиста — "Вперед, Тавариш!".
Работа привлекла внимание местных жителей и СМИ. Сюжет о мурале вышел на одном из телеканалов Кабо-Верде.
15 июня сборная Кабо-Верде на Чемпионате мира сыграла вничью с Испанией. Беншимол остался в запасе.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.