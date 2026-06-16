16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Россияне стали чаще использовать рассрочку для крупных покупок ИИ на линии: Сбер автоматизировал рассмотрение более 65% клиентских обращений Пьянов предупредил о рисках "черного лебедя": почему новая пандемия опаснее экономических шоков Опрос ВТБ: каждый четвертый житель ПФО не знает, за какие услуги может оформить налоговый вычет Сбер наполнил день рождения Тольятти атмосферой вдохновения

Финансы Экономика и бизнес

Россияне стали чаще использовать рассрочку для крупных покупок

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 62
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сервисы оплаты частями становятся одним из главных инструментов финансового планирования для российских семей. По данным Сбера, использование рассрочки позволяет не только совершать более крупные покупки, но и заметно увеличивает средний чек. В апреле–мае 2026 года он оказался на 49,9% выше обычной карточной транзакции (15,6 тыс. рублей против 10,4 тыс. рублей).

Наибольший рост среднего чека при оплате частями зафиксирован в категориях товаров для ремонта и дома (более чем на 100%), ювелирных изделий и товаров для путешествий (почти на 90%), а также бытовой техники (около 64%).

Самой востребованной категорией стали образовательные услуги, на которые приходится 39,3% всей выручки сервиса. Россияне оплачивают в рассрочку обучение иностранным языкам, дизайну, ИТ-специальностям и навыкам работы с нейросетями. В топ-5 также входят бытовая техника (20,5%), смартфоны (10,3%), мебель (8,5%) и товары для дома (2,1%).

Чтобы сделать этот инструмент ещё доступнее, Сбер расширил возможности сервиса. Теперь беспроцентная рассрочка без каких-либо комиссий доступна на 430 тысячах биометрических терминалах по всей стране. Это позволяет совершать оплату частями за пару секунд с использованием любых платёжных методов, таких как карты, NFC, Вжух и улыбка.

Дмитрий Блинов, директор дивизиона "Товарное кредитование" Сбербанка:

"Мы видим, что россияне всё чаще используют рассрочку не только для покупки электроники, но и для инвестиций в себя — обучения, а также для обустройства дома. Чтобы сделать этот процесс максимально простым и выгодным, мы запустили беспроцентную рассрочку на нашей сети терминалов. Для клиента это возможность получить нужный товар или услугу здесь и сейчас, а для бизнеса — инструмент увеличения продаж".

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Крамов 13 февраля 2026 08:46 CARCADE продлевает программу субсидирования на автомобили CHERY, TENET, OMODA, JAECOO, EXLANTIX и EXEED

Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5