В Самаре временно отключат светофор на Московском шоссе

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Во вторник, 16 июня с 8:00 отключен светофорный объект на пересечении Московского шоссе и Северного переулка, сообщает областной минтранс. Отключение связано с переустройством подземных коммуникаций в рамках строительства дублера Московского шоссе.