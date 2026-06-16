Под Сызранью подросток на ВАЗе перевернулся в кювет, пострадали двое детей

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В понедельник, 15 июня, в 4:10 не имеющий водительского удостоверения 17-летний юноша попал в ДТП в пос. Варламово Сызранского района.

Фото: ГУ МВД по Самарской области