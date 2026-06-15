В Самаре школа № 177 обновится благодаря нацпроекту "Молодежь и дети"

По национальному проекту "Молодежь и дети" в Самаре ремонтируют школу № 177. Как сообщили в администрации города, на текущий момент выполнено 50 % строительных работ.

Здание школы имеет долгую историю: основное строение возвели еще в 1937 г., а пристройку со спортивным залом — в 1954 году. Из-за возраста многие конструкции нуждались в обновлении, особенно кровля.

Выполненные работы:

полный демонтаж в спортивном зале;

оштукатуривание стен;

стяжка пола;

покраска потолка.

Текущие работы:

замена кровли (50% готовности);

монтаж системы отопления (50% готовности);

электромонтажные работы (на завершающей стадии).

Планируемые мероприятия также включают установку скалодрома.

Завершение капитального ремонта запланировано к началу нового учебного года. Глава города Иван Носков отметил, что капремонт идет по плану: подрядчик работает ответственно и находится в постоянном взаимодействии с руководством школы. По его словам, это ключевой фактор качественного ремонта во всех школах Самары.