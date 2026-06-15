В Самаре школа № 177 обновится благодаря нацпроекту "Молодежь и дети"

По национальному проекту "Молодежь и дети" в Самаре ремонтируют школу № 177. Как сообщили в администрации города, на текущий момент выполнено 50 % строительных работ.
Здание школы имеет долгую историю: основное строение возвели еще в 1937 г., а пристройку со спортивным залом — в 1954 году. Из-за возраста многие конструкции нуждались в обновлении, особенно кровля.
Выполненные работы:
- полный демонтаж в спортивном зале;
- оштукатуривание стен;
- стяжка пола;
- покраска потолка.
Текущие работы:
- замена кровли (50% готовности);
- монтаж системы отопления (50% готовности);
- электромонтажные работы (на завершающей стадии).
Планируемые мероприятия также включают установку скалодрома.
Завершение капитального ремонта запланировано к началу нового учебного года. Глава города Иван Носков отметил, что капремонт идет по плану: подрядчик работает ответственно и находится в постоянном взаимодействии с руководством школы. По его словам, это ключевой фактор качественного ремонта во всех школах Самары.
Нацпроект "Молодежь и дети" направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе "Приоритет 2030". Обновленные нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2025 года.