Заявки на форум "Сильные идеи для нового времени" ждут до 25 июня

До 25 июня можно подать заявку на участие в форуме "Сильные идеи для нового времени". "Интерес к форуму побил все рекорды, и мы продлеваем срок приема идей", — сообщили организаторы форума — Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс. Уже поступило около 39 тысяч заявок из 89 субъектов РФ.
От инициаторов из Самарской области поступило более 1600 предложений, больше всего на трек "Национальная социальная инициатива" — около 1000 идей. Среди них поддержка материнства, отцовства и детства, ветеранов СВО и членов их семей, охрана здоровья, социальная поддержка людей старшего возраста, внедрение ИИ в социальную сферу и здравоохранение, создание рабочих мест в малых городах и сельской местности, развитие интеллектуальных систем и пр.
Участником может стать любой зарегистрированный пользователь крауд-платформы идея.росконгресс.рф. Заявки принимаются по пяти направлениям:
— Национальная социальная инициатива;
— Национальная предпринимательская инициатива;
— Национальная кадровая инициатива;
— Национальная экологическая и климатическая инициатива;
— Национальная технологическая инициатива.
Форум помогает доработать идею или проект с экспертами, собрать команду для реализации, получить поддержку от АСИ и партнеров (медиа, помощь в выходе на рынки и другое), а также представить проект руководству страны.
За прошедшие годы форум "Сильные идеи для нового времени" значительно укрепил свой авторитет, получил деятельную поддержку со стороны органов власти, крупных российских корпораций и общественных организаций. Он помог многим талантливым людям и целым бизнес-командам осуществить задуманное, воплотить в жизнь намеченные планы.
Авторы лучших решений выступят в финале форума, который состоится 10–11 августа в Нижнем Новгороде.
Рассказать о своей инициативе можно на https://идея.росконгресс.рф/.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги