Самарская область вошла в число лидеров по итогам Всероссийской просветительской эстафеты "Мои финансы"

Самарская область заняла второе место в рейтинге регионов России по итогам VIII этапа Всероссийской просветительской эстафеты "Мои финансы" - "Азбука инвестора". За время этого этапа во всех 27 муниципальных районах и 10 городских округах региона было проведено около трех тысяч мероприятий, их участниками стали более чем полмиллиона человек.

Высокий уровень охвата подтверждает растущий интерес жителей к ответственному управлению личными финансами и их стремление получать актуальные знания.

Всероссийская просветительская эстафета "Мои финансы" - это масштабный проект Министерства финансов России, реализуемый в рамках Стратегии повышения финансовой грамотности для россиян всех возрастов. Сейчас активно реализуется новый, IX этап - "Безопасность денег в цифровой среде", - который продлится до 1 августа.

Эксперты Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России подготовили для него комплекс образовательных материалов: лекции для взрослых и подростков, чек-листы по распознаванию лжеброкеров, памятки о том, как не стать дроппером и как мошенники используют личные данные, инструкции по защите аккаунта на "Госуслугах" и многое другое. Участники узнают, как обезопасить себя в Интернете и противостоять современным киберугрозам.

В рамках этого этапа уже идет тестирование, и каждый может внести вклад в общий успех региона. Всего десять вопросов позволят определить ваш уровень цифровой финансовой безопасности и одновременно поддержать Самарскую область в общероссийском рейтинге.

Пройти тест можно здесь.