Самарская область вошла в число лидеров по итогам Всероссийской просветительской эстафеты "Мои финансы"

Самарская область заняла второе место в рейтинге регионов России по итогам VIII этапа Всероссийской просветительской эстафеты "Мои финансы" - "Азбука инвестора". За время этого этапа во всех 27 муниципальных районах и 10 городских округах региона было проведено около трех тысяч мероприятий, их участниками стали более чем полмиллиона человек.
Высокий уровень охвата подтверждает растущий интерес жителей к ответственному управлению личными финансами и их стремление получать актуальные знания.
Всероссийская просветительская эстафета "Мои финансы" - это масштабный проект Министерства финансов России, реализуемый в рамках Стратегии повышения финансовой грамотности для россиян всех возрастов. Сейчас активно реализуется новый, IX этап - "Безопасность денег в цифровой среде", - который продлится до 1 августа.
Эксперты Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России подготовили для него комплекс образовательных материалов: лекции для взрослых и подростков, чек-листы по распознаванию лжеброкеров, памятки о том, как не стать дроппером и как мошенники используют личные данные, инструкции по защите аккаунта на "Госуслугах" и многое другое. Участники узнают, как обезопасить себя в Интернете и противостоять современным киберугрозам.
В рамках этого этапа уже идет тестирование, и каждый может внести вклад в общий успех региона. Всего десять вопросов позволят определить ваш уровень цифровой финансовой безопасности и одновременно поддержать Самарскую область в общероссийском рейтинге.
Пройти тест можно здесь.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги