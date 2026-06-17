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Суды Происшествия

36 соток береговой полосы реки Курумоч изъяли из частного владения

КУРУМОЧ. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Красноярском районе часть береговой полосы реки Курумоч, находившейся в частной собственности, вернули государству, сообщает Самарская межрайонная природоохранная прокуратура.

С требованием вернуть земли водного фонда и общего пользования в федеральную собственность обратился в суд природоохранный прокурор. Ранее в ходе проверки соблюдения водного, земельного и градостроительного законодательства было выявлено нарушение: в составе частного участка незаконно оказались более 3 625 кв. м береговой полосы и акватории р. Курумоч.

Решением Красноярского районного суда иск удовлетворен в полном объеме: право собственности гражданина на часть участка, накладывающуюся на водный объект, признано отсутствующим.

Исполнение судебного решения находится под контролем Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры.

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