36 соток береговой полосы реки Курумоч изъяли из частного владения

В Красноярском районе часть береговой полосы реки Курумоч, находившейся в частной собственности, вернули государству, сообщает Самарская межрайонная природоохранная прокуратура.
С требованием вернуть земли водного фонда и общего пользования в федеральную собственность обратился в суд природоохранный прокурор. Ранее в ходе проверки соблюдения водного, земельного и градостроительного законодательства было выявлено нарушение: в составе частного участка незаконно оказались более 3 625 кв. м береговой полосы и акватории р. Курумоч.
Решением Красноярского районного суда иск удовлетворен в полном объеме: право собственности гражданина на часть участка, накладывающуюся на водный объект, признано отсутствующим.
Исполнение судебного решения находится под контролем Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???