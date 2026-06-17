Юный водитель из Ставропольского района попался на поддельных правах

18‑летний житель Ставропольского района получил 3 месяца ограничения свободы за использование поддельного водительского удостоверения, сообщила объединенная пресс-служба судов Самарской области.
Молодой человек был пойман в Жигулевске в декабре 2025 года. Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, которым управлял подсудимый, и при проверке документов он предъявил удостоверение, подлинность которого вызвала сомнения. Экспертиза подтвердила фальсификацию.
Установлено, что осенью 2025 г. подсудимый заказал фальшивый документ в интернете за 55 тыс. руб. у неустановленного лица. Документ был получен им по почте.
С учетом характера преступления, личности подсудимого, его раскаяния и отсутствия отягчающих обстоятельств Жигулевский городской суд признал подсудимого виновным в совершении преступления (приобретение, хранение и использование заведомо поддельного официального документа) и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 месяца.
Использованный для преступления смартфон конфискован в собственность государства.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???