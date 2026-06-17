Юный водитель из Ставропольского района попался на поддельных правах

18‑летний житель Ставропольского района получил 3 месяца ограничения свободы за использование поддельного водительского удостоверения, сообщила объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Молодой человек был пойман в Жигулевске в декабре 2025 года. Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, которым управлял подсудимый, и при проверке документов он предъявил удостоверение, подлинность которого вызвала сомнения. Экспертиза подтвердила фальсификацию.

Установлено, что осенью 2025 г. подсудимый заказал фальшивый документ в интернете за 55 тыс. руб. у неустановленного лица. Документ был получен им по почте.

С учетом характера преступления, личности подсудимого, его раскаяния и отсутствия отягчающих обстоятельств Жигулевский городской суд признал подсудимого виновным в совершении преступления (приобретение, хранение и использование заведомо поддельного официального документа) и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 месяца.

Использованный для преступления смартфон конфискован в собственность государства.