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ЖКХ и благоустройство Общество

Энергетики "Т Плюс" рассказали воспитанникам детского лагеря "Созвездие" о правилах безопасности вблизи энергообъектов

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты "Т Плюс" провели для летней смены детского лагеря "Созвездие" необычный урок. Энергетики рассказали ребятам о простых правилах безопасности, которые следует соблюдать вблизи тепловых камер и теплотрасс.

Энергетики подготовили для ребят ряд весёлых конкурсов, победу в которых можно было завоевать, если знать, что на улицах родного города важно:

— не наступать на крышки люков;

— не бегать по теплотрассам;

— обходить парящие лужи на улицах стороной;

— не подходить близко к местам проведения ремонтных работ и не заходить за ограждения.

"В летний период мы проводим большое количество ремонтных работ на тепловых сетях. Нам важно предупредить детей, что любые энергообъекты, в том числе тепловые сети или крышки люков теплокамер, — не место для игр. Знание простых правил безопасности и их соблюдение позволит школьникам правильно реагировать на опасные ситуации и избегать их", — отметил заместитель главного инженера по эксплуатации котельных Тольяттинских тепловых сетей Александр Жирнов.

Ярким завершением урока стало шоу мыльных пузырей и полезные подарки от энергетиков — тематические раскраски "История теплоснабжения: от костра до ТЭЦ".

Гид потребителя

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