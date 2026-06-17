Энергетики "Т Плюс" рассказали воспитанникам детского лагеря "Созвездие" о правилах безопасности вблизи энергообъектов

Специалисты "Т Плюс" провели для летней смены детского лагеря "Созвездие" необычный урок. Энергетики рассказали ребятам о простых правилах безопасности, которые следует соблюдать вблизи тепловых камер и теплотрасс.
Энергетики подготовили для ребят ряд весёлых конкурсов, победу в которых можно было завоевать, если знать, что на улицах родного города важно:
— не наступать на крышки люков;
— не бегать по теплотрассам;
— обходить парящие лужи на улицах стороной;
— не подходить близко к местам проведения ремонтных работ и не заходить за ограждения.
"В летний период мы проводим большое количество ремонтных работ на тепловых сетях. Нам важно предупредить детей, что любые энергообъекты, в том числе тепловые сети или крышки люков теплокамер, — не место для игр. Знание простых правил безопасности и их соблюдение позволит школьникам правильно реагировать на опасные ситуации и избегать их", — отметил заместитель главного инженера по эксплуатации котельных Тольяттинских тепловых сетей Александр Жирнов.
Ярким завершением урока стало шоу мыльных пузырей и полезные подарки от энергетиков — тематические раскраски "История теплоснабжения: от костра до ТЭЦ".
Последние комментарии
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
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А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????