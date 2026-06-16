Житель Самарской области получил трое суток ареста за футболку с нацистской символикой

Новокуйбышевский городской суд рассмотрел дело об административном правонарушении по факту публичного демонстрирования нацистской символики, сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

5 июня 2026 г. 42-летний гражданин, находясь в общественном месте у дома № 3 по ул. Гагарина в Новокуйбышевске, гулял в футболке с нацистскими знаками.

Действия гражданина подпали под статью, предусматривающую ответственность за публичное демонстрирование нацистской атрибутики. "В соответствии со статьей 29 Конституции Российской Федерации пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, запрещены. Кроме того, использование нацистской атрибутики или символики также подпадает под действие Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности". Часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ устанавливает ответственность за публичное демонстрирование нацистской символики, что влечет за собой наложение административного штрафа, административный арест или обязательные работы", — говорится в материалах суда.

На основании представленных доказательств (протокола, рапорта, показаний свидетелей, фотоматериалов) суд признал мужчину виновным. С учетом смягчающих обстоятельств, а именно раскаяния, ему назначено наказание в виде административного ареста на трое суток.

Футболка с нацистской символикой конфискована и будет уничтожена.

Постановление пока не вступило в законную силу.