Самарчанка, сообщившая "курьеру" паспортные данные, потеряла 400 тыс. рублей

В конце мая 28‑летней жительнице Самары позвонил мужчина и представился сотрудником курьерской службы. Он сообщил, что женщине нужно получить посылку. Для этого, по его словам, требовалось продиктовать паспортные данные — и потерпевшая выполнила просьбу.

Почти сразу в мессенджере появилось уведомление о новом входе в аккаунт — с территории Украины. Тут же раздался очередной звонок: звонивший настойчиво предлагал срочно перевести все сбережения на "безопасный счет". Женщина поддалась на уговоры и лишилась 400 тысяч рублей.

Только позже она поняла, что стала жертвой мошенников. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.