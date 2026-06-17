В Самаре за кражу кофе задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске

Вечером экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, который находился на маршруте патрулирования в Промышленном районе Самары, получил сообщение о срабатывании "тревожной кнопки" в супермаркете на пр. Кирова.
Работники торговой точки рассказали прибывшим патрульным, что с помощью системы видеонаблюдения выявили посетителя, который пытался похитить товар. Росгвардейцы задержали мужчину, у которого при себе был кофе стоимостью почти три тысячи рублей.
Проверяя личность задержанного, стало ясно, что он находится в федеральном розыске. Нижегородские полицейские разыскивали 47-летнего мужчину, поскольку он скрылся от органов предварительного следствия.
Задержанный передан в систему МВД.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках