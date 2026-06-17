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Преступления Происшествия

В Самаре за кражу кофе задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вечером экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, который находился на маршруте патрулирования в Промышленном районе Самары, получил сообщение о срабатывании "тревожной кнопки" в супермаркете на пр. Кирова.

Работники торговой точки рассказали прибывшим патрульным, что с помощью системы видеонаблюдения выявили посетителя, который пытался похитить товар. Росгвардейцы задержали мужчину, у которого при себе был кофе стоимостью почти три тысячи рублей.

Проверяя личность задержанного, стало ясно, что он находится в федеральном розыске. Нижегородские полицейские разыскивали 47-летнего мужчину, поскольку он скрылся от органов предварительного следствия.

Задержанный передан в систему МВД. 

Гид потребителя

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