В Самаре за кражу кофе задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске

Вечером экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, который находился на маршруте патрулирования в Промышленном районе Самары, получил сообщение о срабатывании "тревожной кнопки" в супермаркете на пр. Кирова.

Работники торговой точки рассказали прибывшим патрульным, что с помощью системы видеонаблюдения выявили посетителя, который пытался похитить товар. Росгвардейцы задержали мужчину, у которого при себе был кофе стоимостью почти три тысячи рублей.

Проверяя личность задержанного, стало ясно, что он находится в федеральном розыске. Нижегородские полицейские разыскивали 47-летнего мужчину, поскольку он скрылся от органов предварительного следствия.

Задержанный передан в систему МВД.