Директор автосалона из Самарской области обманул 44 клиента

Директор тольяттинского автосалона пойдет под суд за мошенничество и отмывание доходов, сообщила прокуратура Самарской области.
Следствие установило, что в 2023–2024 годах обвиняемый заключал договоры на оказание услуг по подбору и доставке автомобилей, но не исполнял взятые обязательства.
От его действий пострадали 44 человека, общий ущерб составил около 78 млн рублей. Чтобы скрыть незаконно полученные деньги, директор приобрел несколько земельных участков.
На все недвижимое имущество обвиняемого уже наложен арест. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тольятти для рассмотрения по существу.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках