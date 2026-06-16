Директор автосалона из Самарской области обманул 44 клиента

Директор тольяттинского автосалона пойдет под суд за мошенничество и отмывание доходов, сообщила прокуратура Самарской области.

Следствие установило, что в 2023–2024 годах обвиняемый заключал договоры на оказание услуг по подбору и доставке автомобилей, но не исполнял взятые обязательства.

От его действий пострадали 44 человека, общий ущерб составил около 78 млн рублей. Чтобы скрыть незаконно полученные деньги, директор приобрел несколько земельных участков.

На все недвижимое имущество обвиняемого уже наложен арест. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тольятти для рассмотрения по существу.