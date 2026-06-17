В Самарской области осужденный подпал под суд за организацию бунта

Волжский районный суд Самарской области вынес приговор Игорю Моисееву. Его обвиняли в дезорганизации работы колонии.

Как следует из материалов суда, в январе 2026 г. осужденный Моисеев решил дезорганизовать работу колонии. Поводом стало то, что другие осужденные добросовестно исполняли правила. Моисеев высказал угрозы другим осужденным и призывал их бойкотировать внутренний распорядок, обещая физическую расправу в случае отказа.

"Суд квалифицировал его действия как дезорганизацию деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества. Приговором Волжского районного суда Самарской области от 16 июня 2026 г. обвиняемому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы", - сообщили в пресс-службе суда.

Частично наказание сложили с предыдущим и по итогу назначили восемь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в силу пока не вступил.