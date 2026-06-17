В Самарской области осужденный подпал под суд за организацию бунта

Волжский районный суд Самарской области вынес приговор Игорю Моисееву. Его обвиняли в дезорганизации работы колонии.
Как следует из материалов суда, в январе 2026 г. осужденный Моисеев решил дезорганизовать работу колонии. Поводом стало то, что другие осужденные добросовестно исполняли правила. Моисеев высказал угрозы другим осужденным и призывал их бойкотировать внутренний распорядок, обещая физическую расправу в случае отказа.
"Суд квалифицировал его действия как дезорганизацию деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества. Приговором Волжского районного суда Самарской области от 16 июня 2026 г. обвиняемому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы", - сообщили в пресс-службе суда.
Частично наказание сложили с предыдущим и по итогу назначили восемь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в силу пока не вступил.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???