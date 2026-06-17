Юный лесовод из Самарской области представила свое исследование на Всероссийском конкурсе "Подрост"

Федеральное агентство лесного хозяйства подвело итоги Всероссийского юниорского лесного конкурса "Подрост". Это масштабное мероприятие, направленное на выявление и поддержку талантливых молодых людей, интересующихся лесным хозяйством, экологией и природоохранной деятельностью. Благодаря национальному проекту "Экологическое благополучие" лесное хозяйство в стране продолжает активно развиваться, а такие конкурсы, как "Подрост", играют важную роль в вовлечении молодёжи в профессии, связанные с сохранением природных богатств России.

В этом году было представлено свыше 120 исследовательских и проектных работ из 46 регионов страны. Среди финалистов — представительница Самарской области Анастасия Сальникова из школьного лесничества "Юный эколог" села Богатое, которая представила исследовательскую работу о трутовиках, произрастающих на древесных породах лесного массива Бузулукского бора. На протяжении трех лет Анастасия занимается в школьном лесничестве, и эти занятия, по ее словам, позволили ей значительно расширить кругозор в области лесоведения, флоры и фауны лесных сообществ. Именно в ходе изучения представителей леса она обратила особое внимание на грибы трутовики, что и побудило ее к глубокому исследованию их видового разнообразия и особенностей произрастания — первой частью работы стало изучение литературных источников, а затем последовали два года кропотливой практической работы.

"Я занимаюсь в школьном лесничестве уже три года, и это дало мне невероятно много: я узнала, как устроен лес, какие тайны хранят его обитатели, и главное — научилась видеть красоту в деталях. Когда я начала изучать трутовики, меня поразило их разнообразие, и я решила посвятить этому исследованию целых два года. Сейчас я размышляю, кем стать — экологом или экономистом, но точно знаю: опыт работы в лесничестве останется со мной навсегда, он научил меня ответственности и любви к природе, а это пригодится в любой профессии", — поделилась Анастасия Сальникова.

Подготовка таких работ — это результат системной многолетней работы: с детьми занимаются специалисты лесного хозяйства, которые объясняют тонкости таксации, рассказывают, как диагностировать и лечить болезни лесных растений, распознавать насекомых-вредителей, учат правилам лесовосстановления и вместе с ребятами высаживают сеянцы, превращая теорию в живую практику.

"Юные лесоводы нашей области показывают достойные результаты, и мы планомерно укрепляем институт наставничества — специалисты лесничеств ведут ребят от первых шагов до профессиональных побед. Такая система позволяет сохранять связь поколений, воспитывать бережное отношение к природе, и для многих ребят это становится отправной точкой в выборе дела жизни", — отметил министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

Напомним, ранее победу во Всероссийском конкурсе Федерального агентства лесного хозяйства на обучение в профильной тематической смене "Лесной подрост" одержали сразу два школьных лесничества из нашего региона — "Друзья природы" из школы села Екатериновка и "Берегиня" из школы № 3 городского округа Похвистнево. Всего в Самарской области сегодня действует 37 школьных лесничеств, в которых занимаются 728 ребят, и теперь победители представят регион во Всероссийском детском центре "Орленок" с 23 июня по 13 июля, где продолжат осваивать лесное дело под руководством опытных наставников.