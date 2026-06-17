Юный лесовод из Самарской области представила свое исследование на Всероссийском конкурсе "Подрост"

Федеральное агентство лесного хозяйства подвело итоги Всероссийского юниорского лесного конкурса "Подрост". Это масштабное мероприятие, направленное на выявление и поддержку талантливых молодых людей, интересующихся лесным хозяйством, экологией и природоохранной деятельностью. Благодаря национальному проекту "Экологическое благополучие" лесное хозяйство в стране продолжает активно развиваться, а такие конкурсы, как "Подрост", играют важную роль в вовлечении молодёжи в профессии, связанные с сохранением природных богатств России.
В этом году было представлено свыше 120 исследовательских и проектных работ из 46 регионов страны. Среди финалистов — представительница Самарской области Анастасия Сальникова из школьного лесничества "Юный эколог" села Богатое, которая представила исследовательскую работу о трутовиках, произрастающих на древесных породах лесного массива Бузулукского бора. На протяжении трех лет Анастасия занимается в школьном лесничестве, и эти занятия, по ее словам, позволили ей значительно расширить кругозор в области лесоведения, флоры и фауны лесных сообществ. Именно в ходе изучения представителей леса она обратила особое внимание на грибы трутовики, что и побудило ее к глубокому исследованию их видового разнообразия и особенностей произрастания — первой частью работы стало изучение литературных источников, а затем последовали два года кропотливой практической работы.
"Я занимаюсь в школьном лесничестве уже три года, и это дало мне невероятно много: я узнала, как устроен лес, какие тайны хранят его обитатели, и главное — научилась видеть красоту в деталях. Когда я начала изучать трутовики, меня поразило их разнообразие, и я решила посвятить этому исследованию целых два года. Сейчас я размышляю, кем стать — экологом или экономистом, но точно знаю: опыт работы в лесничестве останется со мной навсегда, он научил меня ответственности и любви к природе, а это пригодится в любой профессии", — поделилась Анастасия Сальникова.
Подготовка таких работ — это результат системной многолетней работы: с детьми занимаются специалисты лесного хозяйства, которые объясняют тонкости таксации, рассказывают, как диагностировать и лечить болезни лесных растений, распознавать насекомых-вредителей, учат правилам лесовосстановления и вместе с ребятами высаживают сеянцы, превращая теорию в живую практику.
"Юные лесоводы нашей области показывают достойные результаты, и мы планомерно укрепляем институт наставничества — специалисты лесничеств ведут ребят от первых шагов до профессиональных побед. Такая система позволяет сохранять связь поколений, воспитывать бережное отношение к природе, и для многих ребят это становится отправной точкой в выборе дела жизни", — отметил министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.
Напомним, ранее победу во Всероссийском конкурсе Федерального агентства лесного хозяйства на обучение в профильной тематической смене "Лесной подрост" одержали сразу два школьных лесничества из нашего региона — "Друзья природы" из школы села Екатериновка и "Берегиня" из школы № 3 городского округа Похвистнево. Всего в Самарской области сегодня действует 37 школьных лесничеств, в которых занимаются 728 ребят, и теперь победители представят регион во Всероссийском детском центре "Орленок" с 23 июня по 13 июля, где продолжат осваивать лесное дело под руководством опытных наставников.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги