Движение транспорта по участку ул. Гаражной временно ограничат в Самаре

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 10:00 18 июня в Октябрьском районе Самары ограничат движение автотранспорта и средств индивидуальной мобильности по участку ул. Гаражной от дома № 10 до дома № 14. Ограничение связано с капитальным ремонтом канализационных колодцев, который проведет ООО "Самарские коммунальные системы". Работы планируется завершить до 18:00 6 июля. Маршрутов общественного транспорта на указанном участке улицы нет.