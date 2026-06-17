НСКВ в Самарской области проведет круглый стол о развитии корпоративного волонтерства в регионе

В четверг, 18 июня, на площадке галереи современного искусства "Виктория" состоится круглый стол "Корпоративное волонтерство в Самарской области: от инициативы к интеграции". К участию приглашены представители крупного бизнеса, предприятий, органов власти и общественных организаций.

Мероприятие организует Национальный совет по корпоративному волонтерству в Самарской области при поддержке информационного портала "Волга Ньюс". В программе — знакомство участников регионального представительства с приоритетами и форматами работы на основе модели "Вовлеченность 360: от сотрудников — к сообществам". Она предусматривает расширение влияния и развитие корпоративного волонтерства. Также участники смогут обменяться опытом реализации проектов и вовлечения сотрудников в добровольчество, обсудить идеи коллабораций.

Модератором выступит председатель НСКВ в Самарской, Челябинской, Свердловской областях и в Пермском крае Анастасия Беленкова. Среди спикеров и участников — представители профильных министерств правительства Самарской области, мэрии Самары, РЖД, ПАО "ОДК-Кузнецов", Сбербанка, корпоративного фонда X5 "Выручаем", компаний "Балтика", "Логика молока" и "Нестле Россия", благотворительного фонда "Том Сойер Фест — Наследие", Самарского филиала "Т- Плюс", Инклюзивного ресурсного центра, Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества и другие.

"Сегодня корпоративное волонтерство вносит измеримый вклад в экономику страны. Готовность сотрудников участвовать в добрых делах растет кратно, что позволяет решать конкретные социальные задачи и закрывать локальные проблемы в регионах. Для компаний — это ответ на кадровый дефицит через рост лояльности и вовлеченности команды, для самих волонтеров — возможность быть причастным к реальным переменам. Отделение НСКВ в Самарской области видит свою задачу в том, чтобы превращать этот мощный потенциал в устойчивое партнерство между властью, обществом и бизнесом. Наш круглый стол — открытая площадка для такого диалога, где мы вместе определим новые точки роста и лучшие практики для развития наших территорий и страны в целом", — отметила Анастасия Беленкова.

НСКВ был создан по инициативе социально ответственных российских компаний 15 декабря 2014 года. В числе целей Совета — объединить усилия и создать возможности для распространения передовых практик корпоративного волонтерства по всей стране. Представительства НСКВ действуют в 43 регионах России, объединяя более 450 участников. Среди них — промышленные предприятия, представители финансового сектора, ИТ, ритейла, сферы услуг, гостиничного и ресторанного бизнеса.