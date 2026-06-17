НСКВ в Самарской области проведет круглый стол о развитии корпоративного волонтерства в регионе

В четверг, 18 июня, на площадке галереи современного искусства "Виктория" состоится круглый стол "Корпоративное волонтерство в Самарской области: от инициативы к интеграции". К участию приглашены представители крупного бизнеса, предприятий, органов власти и общественных организаций.
Мероприятие организует Национальный совет по корпоративному волонтерству в Самарской области при поддержке информационного портала "Волга Ньюс". В программе — знакомство участников регионального представительства с приоритетами и форматами работы на основе модели "Вовлеченность 360: от сотрудников — к сообществам". Она предусматривает расширение влияния и развитие корпоративного волонтерства. Также участники смогут обменяться опытом реализации проектов и вовлечения сотрудников в добровольчество, обсудить идеи коллабораций.
Модератором выступит председатель НСКВ в Самарской, Челябинской, Свердловской областях и в Пермском крае Анастасия Беленкова. Среди спикеров и участников — представители профильных министерств правительства Самарской области, мэрии Самары, РЖД, ПАО "ОДК-Кузнецов", Сбербанка, корпоративного фонда X5 "Выручаем", компаний "Балтика", "Логика молока" и "Нестле Россия", благотворительного фонда "Том Сойер Фест — Наследие", Самарского филиала "Т- Плюс", Инклюзивного ресурсного центра, Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества и другие.
"Сегодня корпоративное волонтерство вносит измеримый вклад в экономику страны. Готовность сотрудников участвовать в добрых делах растет кратно, что позволяет решать конкретные социальные задачи и закрывать локальные проблемы в регионах. Для компаний — это ответ на кадровый дефицит через рост лояльности и вовлеченности команды, для самих волонтеров — возможность быть причастным к реальным переменам. Отделение НСКВ в Самарской области видит свою задачу в том, чтобы превращать этот мощный потенциал в устойчивое партнерство между властью, обществом и бизнесом. Наш круглый стол — открытая площадка для такого диалога, где мы вместе определим новые точки роста и лучшие практики для развития наших территорий и страны в целом", — отметила Анастасия Беленкова.
НСКВ был создан по инициативе социально ответственных российских компаний 15 декабря 2014 года. В числе целей Совета — объединить усилия и создать возможности для распространения передовых практик корпоративного волонтерства по всей стране. Представительства НСКВ действуют в 43 регионах России, объединяя более 450 участников. Среди них — промышленные предприятия, представители финансового сектора, ИТ, ритейла, сферы услуг, гостиничного и ресторанного бизнеса.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги