На пл. Революции в Самаре выделят полосу для общественного транспорта

В Самаре на пл. Революции ведутся работы по обустройству отдельной полосы движения для общественного транспорта.

Как сообщили в мэрии, для безопасности и удобства пассажиров остановки общественного транспорта будут расположены на трех зеленых островках безопасности. Это делается для того, чтобы пассажирам не приходилось садиться в транспорт с дороги, и также выходить из него прямо на проезжую часть.

Все парковочные места и выезды, которые соответствуют Правилам дорожного движения, сохранятся, обещают в горадминистрации.