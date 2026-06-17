Музей Банка России в Самаре приглашает на квест по истории Госбанка

Жители и гости Самарской области могут записаться на новую активность в Музее Банка России в Самаре — квест "Сам себе экскурсовод". Новый маршрут предлагает им стать исследователями истории Госбанка и специалистами в вопросах финансовой грамотности.

На квест-экскурсии гости музея узнают, что Госбанк в Самаре открыл двери для посетителей в 1864 году, а на его средства в регионе был построен крупнейший в России элеватор. В годы Великой Отечественной войны в Куйбышевскую контору эвакуировали часть правления Госбанка СССР.

На экскурсии посетители изучат старинные денежные знаки и рассмотрят скрытые изображения на современных банкнотах, разберутся в алгоритме работы вычислительной машины "Феликс". Также во время квеста участники узнают, за что отвечал в банке экзекутор и кому подчинялся сотрудник на должности "мальчика".

"В летние каникулы школьники старших классов могут познавательно провести время, посетив Музей Банка России. Будет он интересен и взрослым. Гости могут не только узнать об экономической истории региона, о знаковых событиях, в которых принимали участие наши земляки, но и повысить уровень своей финансовой грамотности", — отмечает управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков.

Экскурсионный квест длительностью 1 час проводится бесплатно и только по предварительной записи на сайте Музея Банка России.