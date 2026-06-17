Музей Банка России в Самаре приглашает на квест по истории Госбанка

Жители и гости Самарской области могут записаться на новую активность в Музее Банка России в Самаре — квест "Сам себе экскурсовод". Новый маршрут предлагает им стать исследователями истории Госбанка и специалистами в вопросах финансовой грамотности.
На квест-экскурсии гости музея узнают, что Госбанк в Самаре открыл двери для посетителей в 1864 году, а на его средства в регионе был построен крупнейший в России элеватор. В годы Великой Отечественной войны в Куйбышевскую контору эвакуировали часть правления Госбанка СССР.
На экскурсии посетители изучат старинные денежные знаки и рассмотрят скрытые изображения на современных банкнотах, разберутся в алгоритме работы вычислительной машины "Феликс". Также во время квеста участники узнают, за что отвечал в банке экзекутор и кому подчинялся сотрудник на должности "мальчика".
"В летние каникулы школьники старших классов могут познавательно провести время, посетив Музей Банка России. Будет он интересен и взрослым. Гости могут не только узнать об экономической истории региона, о знаковых событиях, в которых принимали участие наши земляки, но и повысить уровень своей финансовой грамотности", — отмечает управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков.
Экскурсионный квест длительностью 1 час проводится бесплатно и только по предварительной записи на сайте Музея Банка России.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги