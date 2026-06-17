В Самаре добавят поворотные полосы в проблемных местах на Московском шоссе и ул. Ново-Садовой

В Самаре планируют обустроить поворотные полосы на улицах Ново-Садовой/Шмидта и Московском шоссе/Авроры. Об этом в среду, 17 июня, рассказал журналистам начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Игорь Бобров.

По его словам, с региональным минтрансом обсуждается возможность сделать дополнительную полосу для правого поворота на кольцо Московского шоссе с ул. Авроры при движении по направлению в город.

Также он сообщил, что планируется выделить полосу для поворота на ул. Лейтенанта Шмидта с ул. Ново-Садовой при движении по направлению из города. "Скорее всего, это проект следующего года", - отметил Игорь Бобров.

Он также добавил, что ситуация с загруженностью дорог ухудшается из-за увеличения числа машин: "Прирост транспорта в Самарской области за год - 50 тысяч единиц. Это немало. Всего в регионе 1,4 млн транспортных средств".