16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Волонтеры Победы активно участвуют в сопровождении патриотического проекта "Поезд Победы" Самарская Госавтоинспекция требует выделить парковки для электросамокатов В Самаре добавят поворотные полосы в проблемных местах на Московском шоссе и ул. Ново-Садовой Расширенный штаб по подготовке к отопительному сезону прошел в Самаре Участник СВО стал получателем грантовой поддержки по программе "Агромотиватор"

Общество

В Самаре добавят поворотные полосы в проблемных местах на Московском шоссе и ул. Ново-Садовой

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 78
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре планируют обустроить поворотные полосы на улицах Ново-Садовой/Шмидта и Московском шоссе/Авроры. Об этом в среду, 17 июня, рассказал журналистам начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Игорь Бобров.

По его словам, с региональным минтрансом обсуждается возможность сделать дополнительную полосу для правого поворота на кольцо Московского шоссе с ул. Авроры при движении по направлению в город. 

Также он сообщил, что планируется выделить полосу для поворота на ул. Лейтенанта Шмидта с ул. Ново-Садовой при движении по направлению из города. "Скорее всего, это проект следующего года", - отметил Игорь Бобров.

Он также добавил, что ситуация с загруженностью дорог ухудшается из-за увеличения числа машин: "Прирост транспорта в Самарской области за год - 50 тысяч единиц. Это немало. Всего в регионе 1,4 млн транспортных средств".

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 14 мая 2026 04:40 По Московскому шоссе хотят пустить трамваи

Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.

Юрий Пестриков 24 апреля 2026 08:41 Самарский школьник покажет проект робота с машинным зрением на всероссийском конкурсе инноваций

... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Фото на сайте

В Самаре прошел первый региональный фестиваль беспилотных систем "ДронФест"

В Самаре прошел первый региональный фестиваль беспилотных систем "ДронФест"

Александр Карелин провел зарядку на набережной в Самаре

Александр Карелин провел зарядку на набережной в Самаре

"Время читать": в Самаре прошел масштабный книжный фестиваль

"Время читать": в Самаре прошел масштабный книжный фестиваль

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5