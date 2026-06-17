В Самаре добавят поворотные полосы в проблемных местах на Московском шоссе и ул. Ново-Садовой

В Самаре планируют обустроить поворотные полосы на улицах Ново-Садовой/Шмидта и Московском шоссе/Авроры. Об этом в среду, 17 июня, рассказал журналистам начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Игорь Бобров.
По его словам, с региональным минтрансом обсуждается возможность сделать дополнительную полосу для правого поворота на кольцо Московского шоссе с ул. Авроры при движении по направлению в город.
Также он сообщил, что планируется выделить полосу для поворота на ул. Лейтенанта Шмидта с ул. Ново-Садовой при движении по направлению из города. "Скорее всего, это проект следующего года", - отметил Игорь Бобров.
Он также добавил, что ситуация с загруженностью дорог ухудшается из-за увеличения числа машин: "Прирост транспорта в Самарской области за год - 50 тысяч единиц. Это немало. Всего в регионе 1,4 млн транспортных средств".
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги