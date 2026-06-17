В Самаре "скорая" провалилась колесом под асфальт

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Дорожное происшествие случилось днем 17 июня на ул. Печерской. По словам очевидцев, яма в районе пешеходного перехода здесь давно.

Фото: предоставлено очевидцем