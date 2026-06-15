В столкновении легковушки с грузовиком в Алексеевском районе пострадало 6 человек

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В ночь на понедельник, 15 июня, в Алексеевском районе на трассе М-5 - подъезд к Оренбургу в ДТП пострадали шесть человек, сообщает региональный Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС